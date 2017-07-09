الحرة نيوز –

أفتتح رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي فرعا جديدا للتجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي في الكرامة

وتم تسمية منصور الخطبا مديرا للمكتب نظرا لكفاءته وكونه من الشخصيات المعروفة في المنطقة ويحظى بحب واحترام الجميع

ودأب التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي على افتتاح فروع له في كافة أنحاء المملكة واختيار مدراء لهذه المكاتب وذلك في سياق الخطة التوسعية التي ينتهجها وللوصول الى أكبر قدر ممكن من المواطنين

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من الشخصيات والمواطنين

وعبر رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي عن سعادته مشيرا أن التجمع في افتتاح فروع جديدة له متمنيا التوفيق للجميع والنجاح في مهمتهم

وقال أن من جرى اختيارهم مدراء لمكاتب التجمع هم من خيرة الناس وقادرون على النهوض بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم خاصة في مناطق تمتاز بالكثافة السكانية حيث يحتاج المواطنين لمن يتواصل معهم باستمرار في حين أن مدراء الفروع هم الأقدر على هذه المهمة