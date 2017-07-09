الحرة نيوز-

أ – حلت الجامعة الهاشمية للعام الثاني على التوالي في المركز الثالث بين الجامعات الأردنية وفي المركز الــ(37) بين الجامعات العربية ، بحسب التصنيف الأميركي العالمي .

وبين رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين يني هاني ان الجامعة حصلت على هذا المركز من بين 124 جامعة عربية تأهلت لإدراجها في التصنيف الأميركي العالمي لعام 2017 من أصل (800) جامعة .

وأشار الى ان التصنيف يستند إلى بيانات ومقاييس البحث التي تقدمها سكوبوس ( Scopus) وهي أكبر قاعدة بيانات للأبحاث العلمية المنشورة، اذ تركز هذه التصنيفات على سمعة المؤسسات بين الأكاديميين وآراء أصحاب العمل في المنطقة العربية بخريجي الجامعات، فضلا عن مخرجات وأداء البحوث الأكاديمية للجامعات.

ويعتمد هذا التصنيف على (11) مؤشراً لقياس أداء الجامعة وسمعتها، وعدد ونسبة الاقتباسات العلمية من الأوراق العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس.

وأكد بني هاني ان الجامعة تعمل ضمن خطة طموحة في سبيل تحسين موقعها في التصنيفات العالمة بوجود خطة قوية لدعم البحوث، وتحسين العمليات التدريسية وتطوير الخطط الدراسية لتخريج كفاءات تتمتع بسمعة في سوق العمل المحلي والإقليمي.