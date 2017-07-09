الحرة نيوز –

اكد مدير التربية والتعليم في محافظة الطفيلة عارف الرفوع، ان قرار حرمان ١٠ طالبات من امتحان اللغة العربية المستوى الثالث جاء بسبب تأخرهن عن حضور الامتحان لنحو ٢٠ دقيقة وهو “ما يتعارض مع تعليمات الامتحان التي لا تسمح بدخول الطالب غرفة الامتحان ولو بعد دقيقة واحدة”.

من جانبهم، اوضح اولياء امور الطالبات اللواتي تم حرمانهن أنه ولدى انتهاء الجلسة الأولى لامتحان (عربي تخصص)، “طلبت إحدى المراقبات من الطالبات مغادرة القاعة والتوجه إلى ساحة المدرسة لحين ابتداء الجلسة الثانية حسب التعليمات، وهو ما حدث بالفعل، وعند عودة الطالبات بعدة دقائق طُلب منهنّ العودة بعد ١٥ دقيقة، ولما عادت الطالبات كان الامتحان قد بدأ والوقت المحدد لدخول الامتحان قد انتهى، الأمر الذي قالت مديرة القاعة إنه يعني حرمانهنّ من الامتحان”.