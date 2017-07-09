الحرة نيوز –

سمحت إدارة الأمن القومي الأمريكية (DHS) لمسافري الملكية الأردنية المتوجهين إلى الولايات المتحدة بإصطحاب أجهزتهم الإلكترونية على جميع رحلات الشركة المغادرة من عمان إلى كل من نيويوك وشيكاغو وديترويت إعتباراً من تاريخ اليوم التاسع من تموز 2017 .

وفي ضوء قرار إدارة الأمن القومي الأمريكية، والذي يسري مفعوله بشكل فوري، فقد بات بمقدور جميع مسافري الملكية الأردنية من مطار الملكة علياء الدولي إلى أميركا حمل أجهزة الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير … وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات، حيث أصبحت هذه الأجهزة تخضع لعمليات فحص معزَزَة وإجراءات تفتيش تتوافق مع متطلبات السلطات الأمريكية الأمنية المتعلقة بجميع رحلات شركات الطيران القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من شتى أنحاء العالم .

المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر وجه الشكر إلى مسافري الملكية الأردنية، مثمناً تعاونهم الكبير وتفهمهم للتعليمات التي كانت قد أصدرتها السلطات الأمريكية خلال شهر آذار الماضي والتي منعت بموجبها المسافرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات في ثماني دول من الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال إفريقيا من إصطحاب الإلكترونيات في مقصورات الركاب وهي : مصر، المغرب، الأردن، الإمارات، السعودية، الكويت، قطر وتركيا .

وتشغل الملكية الأردنية 16 رحلة منتظمة ومباشرة أسبوعياً إنطلاقاً من مطار الملكة علياء الدولي في عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ منها 7 رحلات إلى نيويورك ومثلها إلى شيكاغو ورحلتين إلى ديترويت .