الحرة نيوز –

– وقعت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب (NET) في مجال التدريب المهني والتشغيل.

ووقع المذكرة عن النقابة نقيب المقاولين وائل رشاد طوقان وعن الشركة الوطنية مديرها العام العميد الركن احمد محمد الخلايلة وذلك في مقر النقابة بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة ماجد سلامة الحباشنة والامين العام للنقابة م.طارق الهريني.

واتفق الطرفان بموجب المذكرة على التعاون في مجال التدريب والتشغيل المتعلق بقطاع الإنشاءات.

وتهدف المذكرة إلى حوكمة العلاقات الفنية والوظيفية في مجال التدريب والتشغيل وفق أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تقديم نموذج المأسسة لمزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في القطاعين العام والخاص في المملكة.

كما تهدف الى الإستجابة لأكبر قدر ممكن من متطلبات الشراكة وذوي العلاقة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، وتحقيق التوازن في المصالح من خلال التشاور والتواصل والإنفتاح ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع في مجال التدريب والتشغيل وإقتراح حلول لمعالجتها.

وقال طوقان ان النقابة على استعداد تام للتعاون مع الشركة في توفير فرص تدريب وتشغيل لطلبتها في مشاريع المقاولات، بما يلبي احتياجات المشاريع والمقاولين، وخاصة العمالة المؤهلة والمدربة على اساليب البناء الحديثة.

واضاف ان النقابة على استعداد للتعاون مع الشركة في تدريب العمالة السورية والعراقية بالتعاون مع البنك الدولي لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، مشيرا في الوقت نفسه الى ضعف اقبال تلك العمالة للعمل في قطاع الانشاءات.

ومن جانبه قال العميد الخلايلة ان الشركة تسعى من خلال شراكتها مع النقابة الى اطالة فترة تدريب خريجيها في مشاريع المقاولات الكبيرة، وان يكون للنقابة دور في تشغيلهم في تلك المشاريع.

واضاف ان نحو 13 الف من طلبة الشركة حصلوا على فرص عمل، وان هناك نحو خمسة الاف منهم بانتظار الحصول على فرصة عمل، خاصة وان 80% مدربين على مهن لها علاقة بقطاع الانشاءات.

ومن ناحيته اكد الحباشنة ان الشركة تسعى لتوجيه خريجيها نحو الحاجات الحقيقية لشركات المقاولات وحاجة سوق العمل، وتلبية الحاجة للعمالة المؤهلة القادرة على اثبات موجوديتها.

ومن ناحيته اشار م. الهريني الى تجربة النقابة في التعاون مع مخرجات الشركة الوطنية في توفير فرص تدريب وتشغيل لخريجيها المؤهلين للعمل في قطاع الانشاءات، من خلال المنصة الالكترونية الموجودة لدى النقابة والتي تلبي احتياجات المقاولين من الايدي العاملة في شتى المهن الانشائية.