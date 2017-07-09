أخـبـار مـحـلـيـة حادث سير على أوتوستراد المفرق الزرقاء يوليو 9, 2017 4:06 PM210 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الحرة نيوز –الصورة كما وردت حادث سير في اتوستراد المفرق الزرقاء ولم ترد المزيد من التفاصيل اترك تعليق إلغاء الرد آخر الأخبارتبادل كثيف لاطلاق النار بين مطلوب والشرطة في عين الباشا أخـر الأخـبـار يوليو 9, 2017حادث سير على أوتوستراد المفرق الزرقاء أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 9, 2017مذكرة بين “مقاولي الانشاءات” و”الوطنية للتشغيل والتدريب” بـانـوراما يوليو 9, 2017رفع الحظر عن إصطحاب الأجهزة الإلكترونية على رحلات الملكية الأردنية المغادرة... أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 9, 2017حرمان دفعة جديدة من الطالبات من امتحان التوجيهي تـعـلـيـم و جـامـعـات يوليو 9, 2017 الأكثر مشاهدةطباخ صدام حسين ..وطباخ عرفات والملك سلمان يكشفون عن الأكلات المفضلة... أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 3, 2017ارتفاع عدد حوادث السير بسبب معرشات البطيخ – صور أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 3, 2017فيديو لحظة تدهور مركبة داخلها فتاتين داخل نفق عبدون أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 3, 2017رئيس سلطة العقبة يضيع 500 مليون دينار شـؤون بـرلـمـانـيـة يوليو 3, 2017الأردن قد ينضم للتحالف المناهض لقطر أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 5, 2017اضراب المعلمين في موعده تـعـلـيـم و جـامـعـات يوليو 5, 2017الطقس في عمّانAmmanhaze 34.5 ° C 35 ° 34 ° 13% 3.1kmh 0%الأثنين 31 °الثلاثاء 31 °الأربعاء 35 °الخميس 34 °الجمعة 34 °