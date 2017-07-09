الحرة نيوز –

– المشروع أحد مشاريع شركة تطوير العقبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

– موقع المشروع : العقبة – شمال الجامعة الأردنية.

– مساحة المشروع : 73 دونم.

– المشروع سينفذ على 7 مراحل (حزم).

– يحتوي المشروع على 5 مدارس (مبان رئيسية) : مدرستين للصفوف الدراسية من السابع وحتى العاشر ، مدرسة للمرحلة الثانوية اول ثانوي وثاني ثانوي ، مدرسة فندقية ، مدرسة مهنية متخصصة بالصناعة تضم 9 تخصصات.

– تخصصات المدرسة الصناعية المتخصصة : 1. الأنتاج الصناعي ، 2. التكييف والتبريد ، 3. ميكانيك سيارات ، 4. صناعة القوارب ، 5. الزراعة/بستنة وتقليم ، 6. الكهرباء/الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ، 7. الكترونيات ، 8. شبكات الغاز ، 9. حدادة ولحام.

– سعة كامل المدارس 6000 طالب ، سعة الصف الواحد حد اقصى 30 طالب ، مساحة الصف الواحد لا تقل عن 48 متر مربع.

– المجمع يضم ايضا ما يلي : 1. ساحات داخلية وخارجية ، 2. مواقف سيارات ، 3. ملاعب ، 4.مسارح ، 5. مختبرات ، 6. مشاغل ، 7. كفتيريا ، 8. مصلى ، 9. مكتبة ، 10. وحدات صحية ، 11. مباني حراسة.

– المجمع كامل مزود بنظام مراقبة وحراسة وانظمة انذار.

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* المرحلة الاولى :

– تم بدء طرح عطاء المرحة الاولى وجرى احالتها وبدء التنفيذ.

– المقاول : شركة الدراس للمقاولات.

– قيمة العطاء : 884292 دينار (ثمانمئة واربعة وثمانون الفا ومئتان واثنان وتسعون دينار أردني).

– اعمال المرحلة الأولى : البنية التحتية والأنارة والأسوار الخارجية وتأهيل الشارع الرئيسي المحيط للمشروع.

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* المرحلة الثانية :

– تم طرح عطاء المرحلة الثانية وجرى احالتها.

– المقاول : شركة احمد الكساسبة.

– أعمال المرحلة الثانية : انشاء مبنى المدرسة الفندقية والساحات الخارجية ومواقف السيارات وتنسيق الموقع العام.