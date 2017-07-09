الحرة نيوز –

– أقدم سائق باص في شارع الجامعة الأردنية في العاصمة عمان على طرد كافة السيدات والاكتفاء فقط بالرجال بعد أن نشبت مشاجرة بينهن كادت ان تودي بكارثة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن سيدات تشاجرن داخل الباص بعد أن رفضت إحداهن القيام لتُجلس سيدة مسنة مكانها، الأمر الذي أثار غضب المتواجدات لينتهي الأمر بمشاجرة وتوجيه العتب للسائق الذي رفض إخراج السيدة من الباص.

وبعد أن اشتدت المشاجرة قرر السائق طرد كافة السيدات من الباص ،ورفض التحرك من مكانه إلا بخروج آخر سيدة ،وذلك بعد أن كان على وشك الاصدام بمركبة أخرى خلال انشغاله بتهدئة المتشاجرات.