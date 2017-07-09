الحرة نيوز –

– في حادثة غريبة، قام مواطن “م.ت.ج” صباح اليوم الاحد بتوزيع حلويات امام محكمة ناعور الشرعية فرحاً بانتهاء إجراءات طلاقه عن زوجته “غ. م.أ”.

وفي التفاصيل، قال الزوج “م.ت.ج” أنه طلق زوجته بعد نحو أربعة شهور من خطوبتهما، لافتاً الى ان الزوجة أبرات ذمته من نصف قيمة المهرين – “المعجل والمؤجل” – ومن كافة الحقوق الزوجية مقابل حصولها على الطلاق.

وأضاف الزوج ان الزوجة باتت منه “بينونة صغرى”، وانها لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين ، معرباً عن فرحته بالطلاق قائلاً : “انه قام توزيع حلويات على باب محكمة ناعور بعد انتهاء اجراءات الطلاق، مضيفاً : “الحمد لله على راحة البال بعد عناء دام فترة 4 اشهر وتسعة ايام” .

