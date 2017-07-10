الحرة نيوز –

أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن افتتاح محطتين اضافيتين لاستصدار البطاقة الذكية في جامعتي البلقاء التطبيقية والزيتونة.

وأضافت الدائرة ان تقديم خدمة إستصدار البطاقة الذكية في الجامعات الأردنية كانت قد بدأت في الجامعة الاردنية ومن ثم جامعتي الزرقاء الخاصة والجامعة الألمانية، حيث ستقوم الدائره بنقل تلك المحطات من جامعة إلى أخرى لتشمل كافه الجامعات الأردنية وذلك بموجب برنامج زمني محدد في كل جامعة.

وعلى صعيد متصل، كشفت الدائرة عن نيتها فتح محطة لإصدار البطاقة الذكية في مدينة الأمير محمد الرياضية في الزرقاء لتخفيف العبء عن المكتب الرئيسي في الزرقاء وتسهيلا على المواطنين هناك، كما سيتم فتح محطة في منطقه حي نزال خلال الأيام المقبلة، في حين قامت الدائرة بفتح محطه لإصدار البطاقة الذكية في بلدية الزعتري بمحافظة المفرق.