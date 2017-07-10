الحرة نيوز –

يبحث اتحاد كرة القدم مع أندية المحترفين الشراكة بين الطرفين والاحتياجات اللازمة وآلية العمل للمرحلة القادمة وامكانية تذليل الصعاب ومساعدة الأندية في انجاح مهمتها سواء على الصيعد المحلي او الخارجي، مثلما سيطلعها على خطة وتعليمات واللوائح الجديدة التي عمل على صياغتها في ضوء التعديلات التي طرأت عليها بناء على ملاحظات الموسم الماضي، والتي سيصار إلى تطبيقها خلال الموسم المقبل المقرر أن ينطلق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل بمباراة كأس الكؤوس، وذلك من خلال ورشة العمل التي يقيمها الاتحاد في البحر الميت، وتنطلق اليوم (الأثنين) بحضور اعضاء الهيئة التنفيذية والأندية (الرؤساء وأمناء السر) وعدد من الدوائر والمعنيين في الاتحاد ومدراء المدن الرياضية والرعاة والدرك وتقام على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، ويتخلل الورشة سحب قرعة بطولات أندية المحترفين(الدرع والدوري وكأس الأردن).

وحسب الأمين العام في اتحاد كرة القدم سيزار صوبر فأن هذه الورشة واللقاءات مع الأندية تأتي بتوجيهات من رئيس الهيئة التنفيذية سمو الأمير علي بن الحسين، الذي قد يحضر جانبا من هذه الورشة لإيمانه بأهمية التواصل مع الأندية التي تشكل العامود الفقري للعبة.

وكانت الأمانة العامة في الاتحاد اعدت البرنامج اللازم لإقامة هذه الورشة لصياغة الترتيبات اللازمة قبل بدء الموسم، وتنطلق ظهر اليوم (الإثنين) في قاعة قصر المؤتمرات، وتستهل مشوارها بكلمة للاتحاد ومن ثم محاضرة لدائرة المسابقات ودائرة شؤون الأندية، وفي المساء يتحدث اصحاب العلاقة في دائرة التسويق عن الجوانب التسويقية، يتبعها محاضرة اخرى لدائرة الاعلام ويختتم اليوم الأول بلقاء الأندية مع وفد الاتحاد الآسيوي حول الامور التي تخصها وبالاخص الترخيص، وتبدأ فعاليات يوم الثاني (الثلاثاء) بمحاضرة لدائرة تطوير الاعمال لا سيما ما يتعلق بتسويق التذاكر وأماكنية زيادة دخل الأندية في هذا الجانب، يلهيا محاضرة عن ترخيص الأندية لاحمد ماشا، وفي الساعة الرابعة عصرا تختتم فعاليات اليوم الثاني بسحب قرعة بطولات المحترفين في الدرع والكاس والدوري وتحديد الملاعب والأيام.

صوبر: الهدف خدمة الأندية وافادتها

بدوره قال الأمين العام سيزار صوبر أن الاتحاد يؤمن بالتشاركية مع الأندية والعمل كفريق واحد بهدف تطوير اللعبة، واضاف صوبر الذي كان يرد على استفسارات أن الاتحاد يهدف من هذه الورشة إلى الاطلاع على وجهة نظر الأندية بالدرجة الأولى، وفي الوقت ذاته مواجهة الأندية مع مدراء المدن والدرك وغيرهما من اجل الاستماع لمطالبها فهناك العديد من الملاحظات لدى الأندية التي يجب أن تطرحها أمام اصحاب العلاقة.

وكشف صوبر بأن الاتحاد التقى خلال الأيام الماضية مع اداريي ومدربي الأندية واطلعنا على وجهات النظر، مثلما عملنا على تزويد الأندية بالتعليمات واللوائح الجديدة وسنستمع في هذه الورشة لملاحظاتها ليتم الأخذ بالمناسب منها.

واضاف أن هناك مجموعة من المحاور سيصار إلى مناقشتها مع الأندية من ضمنها، هذه اللوائح في ضوء الاخطاء التي حدثت الموسم الماضي وسنعطي التسويق اهمية كبيرة لا سيما ما يتعلق بتوسيق الأندية لتذاكر المباريات بهدف زيادة مدخولها كما سنناقش معها طرق وآلية الترخيص سواء على النطاق المحلي او الخارجي ومدى تطبيق المحاور الخمسة في هذا الجانب، في ظل وجود مفهوم خاطئ عند البعض بخصوص الترخيص وهذا يعود بالضرر على الاتحاد من قبل نظيره الآسيوي، ونوه صوبر بأن الهدف في المجمل من هذه الورشة التواصل وخدمة الأندية بعد الزيارات الميدانية التي تمت في وقت سابق.

القرعة بدون فقرات

وسيصار إلى سحب قرعة جميع بطولات المحترفين في الفقرة الأخيرة من هذه الورشة بحضور المعنيين، واوضح صوبر أن مراسم السحب ستخلو من أي فقرة كما حدث في السنوات السابقة، حيث سيكون التركيز على عملية السحب وتحديد المواعيد المقترحة والاستماع لوجهات نظر الأندية، مشيرا بأن الهدف عدم الانشغال بغير القرعة في ضوء التجارب السابقة.

موعد كأس الكؤوس مرهون بالفيصلي

وحول موعد مباراة كأس الكؤوس التي تجمع بين فريقي الفيصلي (بطل الدوري ) والجزيرة وصيف الدوري والكأس، وفي ضوء مشاركة الفيصلي ببطولة الأندية العربية بمصر، تقرر تحديد الموعد لإقامة هذه المباراة الافتتاحية للموسم الجديد 2017-2018 خلال الفترة من 2 – 8 – 8 – 2017، وسيتحد الموعد بصورته النهائية بعد وضوح الرؤية بالنسبة للدور الذي سيبلغه الفيصلي في بطولة الأندية العربية.

بطولة الدرع

وفي ضوء المواعيد المرسلة للأندية ستنطلق بطولة الدرع في 9-8-2017، وتستمر حتى 25-8، بمشاركة أندية المحترفين وبصورة مخالفة عن الموسم الماضي، بحيث تقام وفق نظام توزيع الفرق على 3 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، على أن يتأهل بطل كل مجموعة، بالإضافة الى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، وفي هذه الحالة يخوض كل فريق 3 مباريات في الدور الأول و4 مباريات لفرق دور الأربعة و5 مباريات لفريقي النهائي.

بطولة الدوري

ومن المنتظر أن تبدأ بطولة دوري المحترفين في التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ويتزامن مع أول جولتين من الدوري انطلاق منافسات كأس الأردن، وتستمر مرحلة الذهاب من بطولة الدوري حتى الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتبدأ بعدها فترة الانتقالات الشتوية (الثانية).

اما بخصوص بدء مرحلة الإياب والتي ستنطلق بوقت مبكر نظرا لاستضافة الأردن للنهائيات الآسيوية للسيدات، فتقرر أن تبدأ في الخامس من الشهر الأول من العام المقبل 2018، وتستمر حتى السادس من شهر آذار (مارس) المقبل.

الكأس للمحترفين

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن في الثامن عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، واقتصرت المشاركة فيها على أندية المحترفين ولن تشارك أندية الدرجة الأولى، ووفق النظام الجديد الذي اقرته دائرة المسابقات سيتم توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات بمعدل 3 فرق في كل مجموعة، ويلعب كل فريق مباراتين في دور الأربعة، الذي يتأهل اليه أبطال المجموعات الأربع، وستقام مباراتا دور الأربعة ونهائي كأس الأردن يوم 24 أو 25 نيسان (ابريل) المقبل، وهي الفترة التي تقام فيها منافسات كأس آسيا للسيدات- الأردن 2018 وستقام نهائيات الكأس ملعبي استاد الأمير محمد واستاد الحسن، والأخير سيشهد نهائي الكأس مهما كان الفريقان المتأهلان.

تحديد الملاعب ومواعيد الدرجات الدنيا

وفي ضوء جاهزية الملاعب وصعوبة استخدام ملاعب اخرى لعدم الجاهزية، فأن النية تتجه لاعتماد ملاعب ستاد عمان والملك عبدالله الثاني والحسن والأمير محمد لإقامة مباريات الدرع والدوري والكاس، فيما لم تتضح حتى الآن جاهزية ملعب العقبة الذي ما زال العمل قائما فيه، على أن تقام المباريات في نهاية الأسبوع.

وبخصوص تحديد مواعيد بطولات الدرجات الدنيا فأن الموعد المقترح لدوري أندية الدرجة الأولى هو الخامس من شهر آذار (مارس) المقبل، اي أن أندية الأولى لن تشارك في بطولة الكأس في ضوء تباعد مسافات البدء، وستبدأ الدرجة الثانية في الأول من الشهر ذاته، ويسبقهما دوري أندية الدرجة الثالثة في شهر شباط (فبراير) المقبل، على أن تنطلق بطولات الفئات العمرية اعتبارا من الشهر المقبل للأندية الأخرى من غير المحترفين.