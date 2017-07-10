الحرة نيوز –

أكدت تقارير صحافية اليوم الإثنين، أن إدارة نادي ميلان الإيطالي تنتظر رد نجم بروسيا دورتموند، الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، بقراره حول الرحيل إلى الصين، أو الاستمرار في صفوف النادي الألماني.

وقالت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية اليوم الإثنين، إن إدارة الناديين “سيلتقيان في الصين”، حيث يخوضان معسكراً تدريبياً استعداداً للموسم المقبل.

كما يسعى “الروسونيري” لإنهاء صفقة لاعب خط وسط لاتسيو الإيطالي، الأرجنتيني لوكاس بيليا، قبل السفر إلى الصين، مضيفة “وكيل بيليا سيتواجد غداً (الثلاثاء) في الملانيلو”.