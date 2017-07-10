الحرة نيوز –

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي اليوم الاثنين، صحة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم أنها لمرتكب جريمة قتل الطفل السوري في عمان يوم الجمعة الماضية.

وقال إن مرتكب الجريمة صاحب أسبقيات وإنه نفذ الجريمة منفردا وليس كما تم تداوله بوجود شركاء معه، مشيرا إلى أن الأدلة الجرمية والجنائية تؤكد ذلك.

وأشار إلى أن القاتل له ماض جنائي ولم يكن يوما يعمل في مركز لتحفيظ القرآن أو أنه رجل دين، مشيرا أن من يتم تداول صورته بريء وليس له أي علاقة بالحادثة.

وتداولت بشكل كبير صور على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها للقاتل ويظهر ملتحيا.

وقتل طفل سوري الجمعة الماضية داخل منزل مهجور في منطقة النزهة بعمان بطريقة وحشية مروعة، حيث قام القاتل باغتصابه قبل ذبحه.