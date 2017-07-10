الحرة نيوز –

تفاجأت اكثر من 10 طالبة توجيهي بمنعهن من تقديم مادة الكيمياء في الامتحان الوزاري من قبل رئيسة القاعة بسبب الحرمان المدرسي وفق اولياء امور طالبات.

واكدوا من خلال استدعاء تقدموا به لمدير تربية لواء الرمثا وصل نسخة منه ان الطالبات واللاتي يزيد عددهن عن 10 طالبات تم منعهن من تقديم امتحان الكيمياء بسبب ترسيبهن من قبل مدرسة مادة الكيمياء في مدرسة الرمثا الثانوية للبنات مؤكدين ان الطالبات لم يعلمن بالرسوب الا صباح يوم الامتحان الوزاري لافتين الى انه لم يتم تبليغ الطالبات او اولياء الامور رسميا بالرسوب المدرسي.

وطالب الاهالي باعادة تصحيح اوراق امتحان الطالبات المدرسية وانصافهن.

من جانبها اكدت مديرة المدرسة وسام العكور ان الطالبات تم حرمانهن بشكل رسمي وفق تنسيب المدرسة لاسباب معلومة مشيرة الى انه تم تبليغ الطالبات بشكل رسمي وتوقيعهن على هذا التبليغ.

واشارت الى ان القرار يعود للمدرسة نفسها والتي تعتبر من المعلمات المتميزات وليس للادارة لافتة الى ان اوراق الامتحانات موجودة في المدرسة مؤكدة ان الذنب يعود على الطالبات اذا لم يخبرن الاهالي بالحرمان والذي وقعن عليه رسميا.