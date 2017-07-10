الحرة نيوز-

عاد الهدوء نسبيا، إلى لواء الرمثا، شمالي الأردن، بعد انخفاض أصوات الانفجارات، القادمة من الجانب السوري، حسب مواطنين.

وقال مواطنون من الرمثا ، إن أصوات الطائرات، ودوي انفجارات القصف، توقفت تقريبا، منذ السبت، بعد شهر من الانفجارات المتواصلة.

وأوضح هؤلاء، أن الهدوء يعكره أصوات متقطعة ومتباعدة للقصف، أو لتبادل إطلاق النار بالرشاشات.

وأعلن الأردن، اتفاقه مع أميركا وروسيا، لوقف إطلاق النار، في جنوب غرب سوريا، بين الأطراف المتنازعة.

ويعاني سكان الرمثا، من أصوات الانفجارات، منذ بدء النظام السوري عملياته القتالية، في الجنوب السوري، حزيران الماضي.