الحرة نيوز –

دعا رئيس جمعية المركز الإسلامي الدكتور جميل الدهيسات الموظفين والموظفات والعاملين في الجمعية، ممن يرغبون بخوض الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات (اللامركزية)، تقديم استقالاتهم.

وقال الدكتور الدهيسات إن الجمعية جزء من مكونات الوطن المؤسساتية الفاعلة على المستوى العام، ولديها كوادر من الموظفين والعاملين في مختلف الوظائف والرتب الإدارية، قد يكون لديهم رغبة في خوض غمار المشاركة في الانتخابات كمرشح بلدي أو ضمن مجالس المحافظات.

وأضاف أن هذا الإجراء العام هو حلقة من الحلقات الضامنة للشفافية والتي تعزز المصداقية في العملية الانتخابية.

يذكر أن الدكتور الدهيسات كان قد أصدر تعميما بخصوص تقديم الاستقالات في وقت يوفر للموظفين الراغبين بالترشح مساحة كافية لدراسة خياراتهم واتخاذ قراراتهم المتعلقة بالاستقالة والترشح.