الحرة نيوز –

انتشر فيديو لكاميرات المراقبة وهي ترصد 3 أطفال في مصعد بإحدى البنايات في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان في وسط الصين.

ويظهر الفيديو مشاهد قبل وفاة الفتاة بلحظات، حيث تظهر اللقطات مجموعة من الأطفال يخرجون من المصعد، ومن ثم يقوم طفل بإدخال الفتاة الصغيرة إلى المصعد لوحدها، ومن ثم يقوم بإرسالها إلى الطابق الـ17.

يشار إلى أن الطفلة الصغيرة سقطت بطريقة مأساوية من الطابق الـ17 ولقيت مصرعها.

وأشارت التقارير للشرطة المحلية، بأن الطفلة قد سقطت من الطابق الـ17، حيث من المرجح أنها وقعت في فجوة بين المباني السكنية، وقد تم العثور عليها في وقت لاحق.

