الحرة نيوز –

محمود ناجي الكيلاني

انتشرت بخبث شديد على مواقع التواصل صورة لشخص ملتح على أنه مغتصب “الطفل السوري” وقاتله، وقد كذَّبها جهاز الأمن العام، وتوعَّد بملاحقة كل شخص ينشرها.

ومع انتشارها ثارت ثائرة بعضهم وبعضهن تحديدا على “الشيوخ”، أكثر من ثورتهم على مقتل الطفل البريء نفسه، بحادثة يندى لها الجبين، وتستحق إنزال أشد أنواع العقاب على المجرم الذي ارتكبها.

فعلقت إحداهن: “للي بحكوا إنهن المتبرجات فتنة، وبسببن مشاكل ومصايب، هي أبو لحية اغتصب الطفل ودبحه، وهاد أفضل رد على اللي بسموا حالهم شيوخ”. وذلك؛ بلا أدنى توثق، وكأن مقتل الطفل كان هدية لها ولمثيلاتها بطريقة التفكير، وفرصة للتنفيس عن ما في دواخلهن.

يا حجة، فلنسلم جدلًا أن القاتل “ملتحٍ” يعني بعرف الناس “شيخ”، في زمن لم يعد هناك ضابط للمشيخة الدينية ولا الوجاهية، فهل يعني ذلك أن “الشيوخ” كلهم كهذا “الملتحي” ويفعلون فعلته المزعومة، والسؤال الأهم: هل يكون لك مبرر أن شيخًا “عمل غلط”، أن تتخذي من وراء خطئه ذريعة لتبرري لنفسك، وتنصريها بالباطل؟

يا حجة؛ “الشيوخ.. أو الملتحين” ليسوا ميزان الدين، وليسوا معصومين عن الخطأ، وهم مجرد “دعاة” وليسوا أنبياء، وهناك من يتستر بالتدين، ولو قسنا الشيخة بالمهن والألقاب الأخرى، فهناك طبيب ومهندس وشيخ عشيرة أسوياء، وهناك من هم غير أسوياء، والله سيحاسبك ويحاسبهم على أعمالهم، وليس على أوصافهم بين الناس، ولن ينادي الواحد من “الملتزمين/المتدينين” بـ”الشيخ”، وأنت مأمورة من الله باللباس الساتر، وليس من “الشيوخ” ولا من والدك ولا من زوجك أو شقيقك، فـ”لا تحطي الشيوخ ببالك”

ومبررك أمام الله أن “شيخ” أو “شيخة” أخطأوا لن ينفعك بشيء، وتتبعك لهكذا خطأ يعني إدراكك لخطئك، وحاجتك للرد بحجة ما، فلم تجدي إلا هذه الصورة المكذوبة، بفعل لا ينم عن اتزان، ولن تجدي من البشر إلا من يخطئ أكان شيخًا أم غيره، ولكني أتصور أن “الشيوخ أو الملتزمين” أكثر سترا بأخطائهم، فهم لا يجاهرون بها، ويتحدون الله والناس بها، فقد تجدي منهم من يسمع الأغاني بكافة أنواعها أو يشاهد الأفلام أو يدخن ويأرجل أو يرتكب ذنبا آخر، ولكنه لا يتعرى ويتحدى الله بكبيرة ويبحث عن حُجَّة يا حجة.

وبالمناسبة؛ بالنسبة لي لا أعتبر كل “ملتح” شيخا، وهو وصف إما لكبير السن، أو العالم الشرعي المتمكن، وللعلم لستُ شيخا، وكثيرون مثلي من “الملتحين” ليسوا شيوخًا، ولا يحبون إطلاق هذا الوصف على أنفسهم، لعدم وجود الصفتين المذكورتين بهم لتحقيق وصف “شيخ”.

وذلك؛ كما أتوقع عدم محبتك لوصف “حجة” الذي يناديك به بعض الشباب على قارعة الطريق، ولو حججتِ إلى بيت الله، لأنك صغيرة بالسن، أو لستِ “شيخة” وفق العرف كناية عن “الالتزام الديني”، لتكوني “حجة”.

ومثلما وضعت صورة الشاب على أنه القاتل، وطرتِ بها فرحا، من الممكن وضع صورتك على جريمة ما، ومن الجيد عندما تريدين الدفاع عن نفسك أن تبتعدي عن اقتناص غلطة من هنا أو هناك، فإن قالوا لك: إن لباسك غير صحيح، بدليل رباني، فرد العقلاء يكون بدليل رباني، إن كنت مؤمنة بالله وكتابه وسنة نبيه ﷺ، وإن لم يكن، فلك شأنك الخاص، فهم يخاطبون بما خاطب الله المؤمنات به سبحانه، من الواجب نصح المسلم لإخوانه وأخواته، حتى لو لم يكن شيخا، وأسال الله الهداية لنا ولكِ.