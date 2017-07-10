الحرة نيوز –

التقت مدير عام المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي يرافقه عدد من أعضاء الملتقى حيث تناول اللقاء التحاور معهم حول مختلف القضايا المتعلقة بالضمان، ولتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك الأخوة المغتربين اختيارياً، إضافة إلى الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول سُبل إيصال رسالة الضمان للمغتربين الأردنيين في مختلف دول العالم والتواصل والتنسيق معهم خلال الفترة القادمة لتعميم استفادتهم من منافع الضمان الاجتماعي .

وأكّدت الروابدة أن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين من خلال تأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم من رحلة الاغتراب بات ضرورة وطنية ملحة لشريحة أردنية واسعة خصوصاً وأن بعض الدول التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية وتأميناتها الاجتماعية المطبقة فيها، وهو ما يتماشى مع توجه المؤسسة الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأشادت بالتعاون والشراكة التي تجمع المؤسسة بملتقى النشامى حول العالم، وتنسيقهم الدائم مع مؤسسة الضمان فيما يخص قضايا المغتربين الأردنيين في الضمان، وتعاونهم مع المركز الاعلامي ومساندتهم للجهود الإعلامية والتوعوية الموجّهة للمغتربين هناك من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالملتقى، وتعاونهم في تعميم المواد الإعلامية والتوعوية التي تنشرها المؤسسة عبر (الواتس أب) الخاص بالضَّمان وتعميمها لمجموعات (الواتس أب) الخاصة بالجالية الأردنية في البلدان التي يقيمون فيها، وقدَمت الشكر لفروع ملتقى النشامى في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لتسهيلهم زيارة العمل التي قام بها وفد فريق سفير الضمان بالمؤسسة والالتقاء بالجالية الأردنية في عدة مناطق ومحافظات في السعودية مؤكدة على نهج المؤسسة بمواصلة الالتقاء بالجاليات الأردنية في دول الخليج العربية خلال الأعوام القادمة.

وأكدت الروابدة أن ثلاث خدمات إلكترونية خاصة بالضمان هي تعبئة طلب الاشتراك الاختياري من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وخدمة دفع الاشتراكات للمنشآت، وخدمة دفع الاشتركات للأفراد ستصبح مقتصرة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني (eFawateercom) مع مطلع العام 2018 ، وليس كما هو معمول به حالياً بأن هذه الخدمات الإلكترونية تعتبر أحد القنوات التي يمكن للمشترك من خلالها الاستفادة من هذه الخدمات، إلا أنها ستصبح في مطلع العام القادم إلكترونية بشكل كامل، مشيدةً بالدور الهام الذي تقوم به الأندية وروابط الجاليات الأردنية في مختلف دول العالم لتعريف المغتربين الأردنيين بهذا القرار الذي سيسهل إجراءات اشتراكهم الاختياري، وكذلك لإيصال رسالة مؤسسة الضمان للأردنيين المغتربين، وتشجيعهم على الاشتراك اختيارياً بالضَّمان .

وأضافت الروابدة أن المُؤسسة أطلقت خدمة الدفع الالكتروني للمشتركين اختيارياً من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFawateercom) مطلع 2015 شريطة أن يكون للمشترك حساب في أحد البنوك الأردنية للتسهيل على المشتركين اختيارياً لدفع التزاماتهم المالية للمؤسسة، وكذلك تقديم طلب الانتساب الاختياري إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة داخل المملكة.

وبينت أن المؤسسة كانت قد أطلقت في بداية العام الماضي أيضاً حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تضاف إلى جملة من الخدمات الإلكترونية السابقة، وتتمثل في خدمة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم، وخدمة التسجيل في الاشتراك الاختياري لأول مرة، أو للمشتركين سابقاً، وخدمة الاستعلام عن دفع الاشتراكات الاختيارية للأفراد، وكذلك؛ طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية للمشتركين اختيارياً، وخدمة إيقاف اشتراكهم الاختياري، وخدمة الاستعلام عن الرصيد ودفع الاشتراكات من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFawateercom)، موضحة أن المؤسسة أطلقت أيضاً تطبيقاً إلكترونياً عبر الهواتف الذكية العام الماضي وهو متاح لأي مُؤمَّن عليه بعد أن يقوم بالتسجيل من خلال هذا التطبيق.

وأشارت الروابدة إلى أن المركز الإعلامي في المؤسسة سيظل على تواصل وتنسيق تام مع هذه الجاليات، عبر جهود إعلامية وتوعوية موجَهه للمغتربين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على (الفيس بوك) ومجموعات (الواتس أب) الخاصة بهذه الجاليات في كل ما يخص قضايا أبناء الجالية الأردنية وأمور اشتراكهم الاختياري وتوعيتهم بمستجدات الضمان، مشيرة إلى قيام المركز الإعلامي في المؤسسة بإنشاء مجموعة على (الواتس أب) تضم ممثلين عن الجاليات الأردنية في مختلف دول العالم ليكونوا سنداً حقيقياً ومساعداً في نشر وتعميم المواد الإعلامية والتوعوية التي يبثها المركز الإعلامي عبر مجموعات(الواتس أب) لتصل إلى الجاليات الأردنية جميعها؛ مما يسهم في وضع المغتربين الأردنيين في آخر المستجدات على صعيد الضمان الاجتماعي، وإيصال المعلومة التأمينية للمغتربين الأردنيين، وزيادة الإقبال على الاشتراك الاختياري، مبينة أن المركز الإعلامي في المؤسسة يستخدم وسائل الإعلام الحديثة في بث رسائله للمغتربين الذي بدوره ينعكس إيجاباً على معرفة المغتربين بدور ورسالة المؤسسة بينهم.

من جانبه أكد رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي على ضرورة زيادة تواصل كافة المؤسسات الوطنية مع الجاليات الأردنية خارج المملكة والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم، مشيداً بأهمية ما تقوم به المؤسسة حالياً بهذا المجال من تواصل مع المغتربين الأردنيين والأندية والروابط التي تمثلهم, واشراكهم بجهودها الإعلامية والتوعوية والاستماع لمقترحاتهم، مبيناً أن الجمعيات والأندية التي تمثل الجاليات الأردنية تعتبر بمثابة سفراء للوطن في دول الاغتراب.

وأضاف الرفاعي أن مؤسسة الضمان من المؤسسات الريادية التي كانت سباقة في تواصلها مع المغتربين؛ إذ أنشأت فريقاً لديها اسمته (سفير الضمان) مهمته التواصل المستمر مع الأندية التي تمثل المغتربين والحوار معهم حول آليات وإجراءات اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وبما يمكِّنهم من حماية مستقبلهم وعائلاتهم من خلال توفير رواتب تقاعدية ودخل كريم لهم ولأسرهم عند عودتهم من رحلة الاغتراب.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي نجحت في نشر ثقافة وتوعية تأمينية بقانون الضمان في دول الخليج العربية أسهمت في توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين, وحدّت من ظاهرة انقطاع الأردنيين المغتربين عن الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي أثرت سلباً على حقوقهم التأمينية, كما عملت المؤسسة على تكثيف جهودها لتوفير المعلومة التأمينية الكاملة للمغتربين؛ لتشجيعهم على الاشتراك اختيارياً في الضمان واطلاعهم على مستجداتها أولاً بأول.

وأضاف الرفاعي إلى أن الملتقى نسّق وتعاون مع مؤسسة الضمان لعقد عشرات اللقاءات والأيام المفتوحة مع الجالية الأردنية لوفد (سفير الضمان) في المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى والشرقية بالسعودية من خلال التنسيق مع السفارة الأردنية بالرياض والقنصلية الأردنية في جدة, وإعداد برنامج اللقاءات بالتعاون مع المركز الإعلامي في المؤسسة وتوجيه الدعوات للجالية الأردنية من خلال فروع ملتقى النشامى في هذه المناطق، مشيراً إلى أن وفد (سفير الضمان) وصل لمناطق بعيدة في السعودية، مثل مدن:(أبها ونجران وخميس مشيط وبيشة والأحساء والطائف وعرعر وسكاكا وتبوك والجبيل) ما أسعد أبناء الجالية الأردنية الوصول إليهم في أماكن تواجدهم, إضافة إلى زيارة الوفد المدن الرئيسية مثل :(الرياض وجدة والخبر والدمام)، مبيناً أن الجمعيات والمجالس والأندية الأردنية الأخرى في الامارات والكويت والبحرين وقطر نظمت ورعت لقاءات عديدة للجالية الأردنية في هذه الدول عبر شراكتها مع المؤسسة.

وقدم الرفاعي شكره للمؤسسة على جهودها في تسهيل إجراءات الاشتراك الاختياري من خلال توفير خدمة تقديم طلب الاشتراك إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المشترك، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، وخدمة الاستفسار التي أطلقتها عبر تطبيقها على الهواتف الذكية وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتعلّقة بالاشتراك الاختياري، وكانت هذه من المطالب التي تقدم بها الملتقى لإدارة المؤسسة عبر الحوارات التي تمت بهذا الخصوص.

وأضاف بأن هناك تعاوناً إعلامياً وتوعوياً بين المركز الإعلامي للمؤسسة وملتقى نشامى للجالية الأردنية حول العالم من خلال النوافذ الإعلامية التي يمتلكها الملتقى بنشر كافة المواد التوعوية وحملاتها الإعلامية الصادرة عن المؤسسة لاطلاع المغتربين الأردنيين عليها؛ حيث يمتلك الملتقى أكبر صفحة للجالية الأردنية في دول العالم على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) في السعودية؛ إذ بلغ عدد أصدقاء الصفحة نصف مليون شخص، وكذلك يمتلك الملتقى (25) صفحة على (الفيس بوك) بمختلف دول العالم، وهناك أكثر من (130) مجموعة (واتس أب) للتواصل بين أعضاء الملتقى والجاليات الأردنية، يديرها أعضاء الملتقى، إضافة إلى الموقع الإلكتروني “نشامى نيوز” الذي يقوم الملتقى على إدارته، والإذاعة الإلكترونية لملتقى النشامى.

حضر اللقاء رئيس فريق سفير الضَّمان في المُؤسّسة موسى الصبيحي، وعضوا الفريق علي السنجلاوي وعلي الختالين ومدير مديرية العلاقات العامة ناصر الحجرات.