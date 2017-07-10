الحرة نيوز –

أكد المدير العام / الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستيفان بيشلر حرص الشركة على مواصلة تقديم أفضل الخدمات الجوية والأرضية لمسافريها، مشيراً إلى أن خدمات الطعام التي توفرها الشركة على رحلاتها الجوية تعتبر واحدة من أكثر المميزات التي طالما عُرفت بها الملكية الأردنية منذ تأسيسها .

وأوضح بيشلر أن الشركة تهتم بشكل مستمر بالتواصل مع مسافريها والإستماع لمقترحاتهم وطلباتهم والسعي لتلبيتها، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الملكية الأردنية إستبدلت مؤخراً وجبات الطعام الساخنة بوجبات الطعام الخفيفة (Snacks Meals) على الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى والتي يقل زمن الرحلة فيها عن ثلاث ساعات تقريباً .

وبيّن أن هذه الخطوة جاءت في ضوء توجه غالبية شركات الطيران العالمية والإقليمية ذات الخدمات المتكاملة مثل شركتنا لتقديم الوجبات الخفيفة على الرحلات القصيرة والمتوسطة، في حين يقوم المسافرون بدفع أثمان وجبات طعامهم على رحلات الشركات الأخرى منخفضة التكاليف، مؤكداً في هذا الصدد أن الملكية الأردنية حريصة على تلبية توقعات مسافريها عن مختلف الخدمات التي تقدمها لهم على الأرض وفي الجو وستعمل على تحسينها وتطويرها بالتعاون معهم وبشكل مستمر .

وقال بيشلر أن الشركة وبناءً على الملاحظات والإقتراحات التي قدمها المسافرون مؤخراً على الرحلات القصيرة تقوم حالياً بمراجعة هذه الوجبات من حيث الجودة والنوعية وطريقة التقديم وبالتعاون مع شركة (دناتا) شريك الملكية الأردنية المعروفة بكفاءتها في إنتاج أجود وجبات الطعام لشركات الطيران العاملة في مطار الملكة علياء الدولي .

وأضاف بيشلر أن الملكية الأردنية، وهي الناقل الوطني للأردن، شركة مساهمة عامة تعمل على أسس تجارية وتستهدف تحقيق الأرباح المستدامة من خلال تنفيذ عملية لإعادة الهيكلة وتعزيز المكانة التنافسية للشركة وكذلك ضبط التكاليف وزيادة الإيرادات بإعتبارها عوامل أساسية لإنجاح عملية التحول المنشودة إلى الربحية، موضحاً أن أية خطوة تقوم بها الشركة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في صناعة النقل الجوي، ومؤكداً على أن تحقيق رغبات المسافرين والحرص على راحتهم ستظل في مقدمة أولويات الملكية الأردنية على الدوام .