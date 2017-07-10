الحرة نيوز – عبدالعزيز الزطيمه

نعم هذه الانتخابات المزمع إجرائها سواء كانت بلدية أو لامركزية لم نشهدها على مدى خمسة عقود مضت حيث كانت الانتخابات عبارة عن تنافس شريف بين جميع المترشحين ولم يتم أو يصدر من اي جهه اي اساءه لأي طرف وكانت الانتخابات سابقا فعلا شبه عرس إنتخابي وكذلك كان نسبة الصدق والمصداقية عالية جدا ما بين كل فئات المجتمع المتحالفة وبالتأكيد لم تكن مثالية لكنها كانت جيدة ومهضومة ومقبولة والدليل بعد فرز النتائج كان الجميع يذهبوا الى مضارب بعضهم البعض سواء من نجح او رسب لكن هذه المرة وصلت الامور ما بين بعض المترشحين او الموازرين زيادة عن حدها وشبه كسر عظم ولم يبقى عند بعض قليلين العقول إلا أن يخرجوا من هو منافسهم او ليس معهم من الملة، لا بل زد على ذلك بعض الاشخاص الاشخاص قليلين العقل ومن هم غشيمين انتخابات اخذوا على عاتقهم إعطاء شهادات مواطنة وحرمان ناس آخرين وكونهم ما عندهم بعد نظر ولا حتى اخلاق ومتطفلين أصبحوا يعطوا فتاوی هذا حلال وهذا حرام، من هنا اطلب من الله ان يهدي هولاء ويتم الرجوع عن بعض التصرفات الرعناء من بعض الاشخاص ويعدوا الى عقلهم وليست هذه الانتخابات هي الاخيره ولا هي آخر المطاف وسوف يعودوا الناس بعد الانتخابات لكي يلتقوا مع بعضهم البعض لانه لا مفر من الالتقاء والذي تطاول وكسر عظم وفتح جرح ينزف وسيبقى ينزف سوف يجد نفسه وحيدا مثل العنزه الجرباء لا يوجد له مكان بين الناس،

من جهة أخرى الحكومة التي وضعت القانون هي المسؤول الاكبر عن تشتيت وتفريق المجتمع بجعل انتخابات البلدية وللامركزية بيوم واحد ومن هنا ضمنت الحكومه ان لا يتفق أي جماعه أو أي فئة أو عشيرة مع الاخرى والمشهد أصبح واضح للعيان وكأن الانتخابات والديمقراطية عندنا أصبحت للتفرقة والكراهيه ما بين الناس في ظل قوانين إنتخابات جميعها لا يتناسب مع المجتمع الاردني ومما يعني أن الانتخابات والديمقراطية عندنا كشعب وكحكومة عبارة عن تمثيلية او مسرحية في ظل عدم وجود أحزاب فاعله وكأن الغاية منها هو للاعلام الخارجي لكي يأخذ العالم عنا فكره أنه يوجد عندنا ديمقراطية ولكن الحقيقة المرة هي مسرحية تعاد كل أربع سنوات وبعضها تكون النتائج معروفة ومعلومة سلف لكن نحن كشعب مغلوب على أمرنا ومثل سيخ الشاورما كل ما خلص دور لسين أو صاد يتم الجرم لجلب وجوه جديدة،وسوف نرى هذه المرة كم هي الانتخابات مضرة لنا كمجتمع وللذين يتغنوا بالديمقراطية وبقولوا فيه انتخابات فلننظر للنتائج على جميع المستويات فالوضع من سيء الى أسوأ والوضع على حافة الهاوية فلا الاقتصاد تحسن ولا المديونية خفت ولا الاسعار انخفظت ولا الواسطة والمحسوبية انقرظت لا بل زادت والعدالة أصبحت شبه مفقودة والبلديات أصبحت عن أوكار ومزرعة لمن يصبح رئيس وهذا كله نتائج الانتخابات والديمقراطية التي تفرض علينا باالدبسه وزد على ذلك احتكاك الناس مع بعضها البعض والاساءه من كل حدب وصوب للطرف الاخر وبالتالي إنتخابات هذه المرة فعلا أصبحت بلا أخلاق ولا حول ولا قوة الا بالله