الحرة نيوز –

أورد مواطنون الرسالة التالية التي أشتملت معلومات خطيرة ننشرها للفائدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجوا من حضراتكم نشر هذا الخبر للاهميه القصوى . بالامس بعد صلاة المغرب كانت هناك سياره( بكم ابيض اللون ) اخذت تجول في شوارع بلدة كفر يوبا يحاول سائقها استقطاب اي طفل من اطفال البلده للركوب معه في السياره بحجة انه صديق والده ويعرف العائله ،، وفي الشارع الخلفي لمركز امن كفر يوبا فقط حاول مع ثلاثة اطفال لولا حماية الله لهؤلاء الاطفال ووعيهم بعدم الذهاب مع احد غريب، وقام احد الاباء على الفور بابلاغ الشرطه التي تفضلت مشكوره بمراقبة المكان والتحقيق بالامر وجاري البحث عن هذا الشخص الفاسد، لذلك نرجوا من الاخوه جميعا توخي الحذر وعدم ترك اطفالهم في الشوارع بعد صلاة المغرب وتنبيههم عن مثل هؤلاء المجرمين الذين يعملون على خطف الاطفال وايذاءهم دون رحمه او شفقه ونتمنى تغليظ العقوبه على كل من تسول له نفسه الاعتداء على اي طفل حتى لو امسك به قبل الاقدام على الفعل وثبتت ادانته ليكن عبرة لغيره ورادعا لاي شخص يفكير بارتكاب اي جريمه نكراء مثل هذه الجراءم الشنيعه ، حفظ الله ابناءنا وابناءكم وجميع ابناء المسلمين واصلح حال الشباب والناس اجمعين