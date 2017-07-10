الحرة نيوز –

وجهت أحدى المعلمات الرسالة التالية

حنان “المقطع الاول من إسم الطالبه التي تقدم إمتحان الثانويه العامه للفرع الأدبي في قاعة العقبه الشامله للبنات رقم (١) والتي قد كلفت بأن أكون رئيس لهذه القاعه ….لا اذكر أني اعرفها او اعرف احد من ذويها ولكني اعرف تماما انهم هناك بإنتظارها لتعود وتخبرهم عما قدمت في امتحانها لكل يوم وتحديدا في ذلك اليوم الذي قد جاءت فيه متأخره عن الحضور دقائق قليله …ولأني لا ادعي الانسانيه او اني افترضها سمحت لها بالدخول مخالفه لتعليمات وزارتي الموقره ….ولان وزارتي استعدت من لا حق له ب إداره الامتحان لتشكك بنزاهة المعلم ….تم اعفائي من القاعه وتكليف زميله اخرى لها مني كل الحب والاحترام ….

سعادتي بما قد فعلته لحنان اغناني عن وسام قد يزعجني تعليقه على صدري عندما التزم بتعليمات لا تسمن ولا تغني من جوع …..

محبتي لك ولأهلك عزيزتي

الشعور بالظلم يندثر عندما تدرك بعد حين انك لم تعاقب طفله قد تأخرت عن موعد امتحانها دون قصد او لسبب قاهر

عزيزي المعلم /ة فكر كيف لك ان تكون انسانيا حيتها سبكون عطاءك مميز وستجزى على عملك خيرا اكثر مما تتوقع