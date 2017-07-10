الحرة نيوز –

قال قائد المستشفى العقيد الركن محمد العموش “إنه تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم الخدمة الطبية المميزة لأهلنا في قطاع غزة، وبمتابعة حثيثة من رئيس هيئة الأركان المشتركة باشرت طواقم المستشفى بكل الفخر والاعتزاز والمحبة عملها منذ ساعات وصولها باستقبال المرضى المراجعين من أهلنا وإخواننا في قطاع غزة على اختلاف حالاتهم لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بما يخفف من ألآمهم ويرسم الابتسامة على محياهم”.

وأضاف قائد المستشفى بأن طواقم غزة/48 على أتم الاستعداد والجاهزية العالية لتقديم ما هو أفضل للأهل في القطاع من خدمات إنسانية على مدار الساعة، حيث تم استقبال أكثر من ألف مراجع من مختلف الحالات المرضية.

وأكد مدير المستشفى المقدم الطبيب حسين العلاونة, أن كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/ 48 ستعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في القطاع وذلك بوجود أطباء متخصصين وكادر تمريضي على مستوى عالي من التميز والكفاءة والاحتراف.

وأضاف أن المستشفى يقدم خدمات طبية وعلاجيه متعددة وموزعة على عيادات تخصصية من مختلف الاختصاصات الطبية بالإضافة إلى خدمات المختبر والأشعة والعلاج الطبيعي.

وعبر أهالي القطاع عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني وقواته المسلحة الباسلة سنداً وذخراً للأمتين العربية والإسلامية.