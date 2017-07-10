الحرة نيوز –

بلغ عدد المخالفات المسجلة لتعليمات امتحان التوجيهي في دورته الصيفية للعام الحالي 129 مخالفة حتى يوم أمس الاحد، مقارنة ب 156 مخالفة لذات الفترة الامتحانية للدورة الصيفية للعام الماضي 2016، بحسب مدير إدارة الامتحانات في الوزارة زيدان العلاوين.

وتقدم نحو 102 الف طالب وطالبة للامتحان اليوم الاثنين، حيث تقدم الطلبة للامتحان في اللغة العربية / مهارات، واجمع طلبة على سهولة الأسئلة، ومراعاتها للقدرات الفردية لهم ، وملاءمتها للوقت المخصص للامتحان.

ويتقدم للامتحان يوم غد 74 الفا و 566 طالبا وطالبة في مادة الحاسوب.

وواصلت لجان المتابعة في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها جولاتها الميدانية على قاعات الامتحان في مختلف مناطق المملكة، حيث وصفت هذه اللجان أجواء بالامتحان بالهدوء داخل القاعات وفي محيط المدارس التي يعقد فيها الامتحان دون تسجيل اي خروقات او محاولات للتأثير على سير الامتحان.