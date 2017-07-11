الحرة نيوز – كتب علي عبيدات

الآن، يجلس الوحش في سجن من سجون عمّان، ربما يمد ساقه اليمنى في هذه اللحظة ويثني اليسرى بينما يشرب سيجارة رخيصة، لا أدري من أرسل له التبغ! ربما أوصت أمه أن يذهب أحد إخوته ليأخذ له الطعام والسجائر! الأمُ نادمةٌ على وجع الولادة الذي تسبب به الوحش يوم ولدته مثل كل الأطفال، لكن الطفل توحش. يشربُ سيجارته الآن، يحدق الشرطي به ويبصقُ عليه إذا غاب الضابط قليلًا.

ليتني أستطيع زيارته، أريدُ أن أرى خزي الكون في عينيه -غير شامت- لأسأله: ماذا تعبد؟ هل تعرف مقطوعة الفصول الأربعة لانطونيو فيفالدي؟ هل كنتَ طفلًا مثلنا وبلغت كما بلغنا يوم قلت لأمك “حلمة صدري متحجرة يا أمي؟” كما قلنا لأمهاتنا يوم بلغنا، ربما ولدت بالغًا لأن الوهج الشيطاني الذي فيك لا يسمح بمرور الطفولة. هل بكيت يوم شاهدت فيلم تايتنك بينما يغرق الحبيب وتشهق الحبيبة؟ هل أقشعر بدنك وأنت تشاهد مخلص صديق الحيوان في حلقة الحصان الأسود؟ هل كان يزعجك حمام أمك بالليفة الصفراء ثم تحضنك وتعتذر منك بقبلة؟ هل كنت تفهم هذه القبلة؟

لن تغادر هذا السجن، ربما يقومون بإعدامك. تخيل أن أعز صديق عندك طالب أن تُعلقَ أمام الجامع الحسيني مقطوع الرأس! كل أهالي الحي الذي ولدت فيه يطالبون بهرس عظامك وتقطيعك وإعدامك بألف طريقة، لقد خسر الحي طفلًا كان يعبثُ بدراجته الهوائية، مات الطفل ولن يحقق أي حلم من أحلامه، مات بعد أن حملته وأغلقت فمه ومشيت به وركضت وفتحت باب البيت وأدخلته ورميته. هل اشتهيتهُ لهذا الحد؟ عد بذاكرتك الصوتية معي إلى اللحظة التي قال فيها الطفل لك” من شان الله اتركني”، أو عندما قال بكل فزع الدنيا “والله ما عملتلك شي خليني اروح”.

كم مرةً صفعته وأنت تنزع حزامك؟ طيب.. عندما ثبته وضغطت بكل قوتك ووزنك على ساقيه لتثبته طريحًا على بطنه .. ألم تتخيل أطفال عائلتك؟ ألم يلمع في ذهنك أي مشهد إنساني .. صوت العائلة على طعام رمضاني .. ابتسامة عجوز قريبة لك وهي تقول” ما شاء الله صار زلمه” عيد ميلادك يوم قالوا لك “كل سنه وانته سالم” عرس قريبك يوم دبكت بجانب قريب تحبه.. في أي ذهن كنت بينما يئن طفل بين براثنك؟

هل كان مشهد الدم عاديًا أم أصابك بالسُعار الشيطاني؟ الغبار المتناثر حولك ورطوبة البيت القديم وصدى صوت الطفل الذي تلاشى حتى اختفى .. أين كان الإنسان فيك عندها؟ حدق بالسقف جيدًا .. أنظر أكثر وارفع عنقك له .. سل السقف .. أين كنت؟