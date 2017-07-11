الحرة نيوز –

انتهت وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري من اعداد التعليمات الخاصة بنقل طلاب المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال والعاملين لديها، حيث سيتم اقرارها خلال الاجتماع القادم لمجلس ادارة الهيئة، حسب مصدر مسؤول في الهيئة.

وأضاف المصدر إن الملامح الاولى للتعليمات نصت على تقديم طلب لمن يرغب بالاستثمار في هذا المجال، ليتم اجراء دراسة فنية ومالية للهيئة وخطة عمل للمنطقة التي سيقدم الخدمة فيها.

ونصت التعليمات أيضا على إلزام الشركات التي ترغب بتقديم الخدمة في هذا المجال ان يكون لديها 5 حافلات على الاقل وبالنسبة للافراد من 1-3 حافلات.

وفيما يتعلق بالنقل للمدارس الحكومية، فستشترط التعليمات على الحافلات أن يكون عملها بالصفة العمومية، حيث ستقوم الهيئة بدراسة حاجة المملكة الفعلية للحافلات، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وستشدد التعليمات على توفير أعلى درجات السلامة العامة والحماية للطلبة داخل الحافلات للوقاية من الحوادث.