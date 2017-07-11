الحرة نيوز –

– عبّر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن أمله في أن تتسع الهدنة القائمة في جنوب سوريا لتشمل مختلف المناطق السورية.

وفي كلمة له في مستهل أعمال جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء، بارك الطراونة للعراق الشقيق انتصارات جيشه على قوى الشر والإرهاب، ودحره لتنظيم داعش الإرهابي من مدينة الموصل.

وقال إن المدينة عانت من فتك هذا التنظيم الارهابي وبطشه طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رزحت تحت حكم دولته الوهمية، التي ما انفكت تشوه صورة الإسلام السمحة.

واضاف الطراونة “إذ نتقدم بالتهنئة من أشقاءنا العراقيين، فإننا نأمل أن يعود النازحون المدنيون إلى الموصل، ليبنوا مدينتهم كما كانت، مؤكدين دعمنا وحرصنا على وحدة العراق واستقراره وتماسكه، وعدم السماح بتشويه تاريخ المدينة أو المساس بديمغرافيتها أو غيرها من مدن بلاد الرافدين”.

وزاد رئيس مجلس النواب ” لجارة العراق، سوريا ندعم وحدة أراضيها وأمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مؤكدين وقوفنا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني بدعمه لكل الجهود التي تصب في دحر قوى الشر والإرهاب من جارتنا الشمالية، مثلما نؤكد أهمية إدامة وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، آملين أن يشمل ذلك مختلف المدن السورية”.

وختم حدثه بالقول ” نسأل الله العلي القدير أن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية، وأن يخلصها من شرور الإرهاب، وأن يعمها الأمن والسلام”