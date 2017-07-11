الحرة نيوز –

أعلن مدير مديرية شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، العميد الركن عبد الله الحسنات، عن فتح باب التجنيد في صفوف القوات المسلحة للذكور من الناجحين للصف الاول ثانوي، فيما سيتم تجنيد الإناث حسب الطلب.

وفي حديث لبرنامج هنا الأردن على راديو ( جيش إف إم ) الذي يقدمه الزميل ابراهيم الصمادي، دعا العميد الحسنات الراغبين بالتجنيد في صفوف القوات المسلحة لمراجعة مركز التجنيد في “خو”.

وأعلن العميد الحسنات أن القوات المسلحة ستبدأ بصرف إكراميات عائلات الشهداء من المحافظات تسهيلاً عليهم.

ودعا العميد الحسنات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لإعادة الاستخدام في القوات المسلحة لمراجعة مديرية شؤون الأفراد، مشيراً لوجود نحو ألفي طلب إعادة استقدام في صفوف القوات المسلحة.

وتحدث العميد الحسنات خلال اللقاء عن مكتب شؤون المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذي جرى استحداثه مؤخراً، فأوضح أن إفتتاح هذا المكتب يأتي استمراراً لما دأبت عليه القوات المسلحة بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى ومتابعة من رئيس هيئة الأركان بتقديم كل أشكال الرعاية والدعم للمتقاعدين العسكريين الذين قدموا التضحيات في سبيل الوطن.

وأوضح أيضاً أن المكتب جزء من منظومة القيادة العامة للقوات المسلحة، ويتبع مديرية شؤون الأفراد، والعاملين كافة في المكتب هم منتسبو القوات المسلحة في الجيش، ويتعامل المكتب مع الرتب كافة من المتقاعدين وهو على مسافة واحدة من الجميع.

كما أوضح أن المكتب الذي يقدم خدماته لمتقاعدي القوات المسلحة فقط من الضباط والأفراد، يعمل على تقديم الخدمات والتسهيلات لهم من خلال التواصل مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة مثل مؤسسة المتقاعدين العسكريين، مؤكداً أن المكتب ليس بديلاً عن مؤسسة المتقاعدين.

وتحدث العميد الحسنات عن التجهيزات التي جرى توفيرها في المكتب لتقديم افضل الخدمات للمتقاعدين، فأشار الى ان المكتب يحتوي على أحدث أجهزة الاتصال، وانه ومنذ تأسيسه جرى ربطه مباشرة بمركز التجنيد في “خو” لسرعة إنجاز العمل، مشيراً إلى أنه ومستقبلاً سيتم ربط المكتب إلكترونياً مع دوائر ومؤسسات أخرى مثل دائرة الاحوال المدنية ومؤسسة الإسكان العسكري وغيرها.

وقال العميد الحسنات إن هدف المكتب تقديم الدعم والخدمات للمتقاعدين العسكرين، غير أنه اشار إلى أن معظم الطلبات التي تأتي من المتقاعدين هي للتوظيف، موضحاً انه يوجد 210 آلاف متقاعد عسكري ومن الصعب جداً تلبية مطالبهم المتعلقة بالتوظيف، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تعيد استخدام أصحاب الكفاءات من المتقاعدين في مهن محددة.

وأكد العميد الحسنات أن القوات المسلحة تعمل على توفير ما تستطيعه ضمن الإمكانيات والموازنة المحدودة.

ودعا مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لدعم المتقاعدين العسكريين، مؤكداً ان دعمهم لا يقع فقط على كاهل القوات المسلحة.

وأشار العميد الحسنات إلى أن رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات، يولي اهتماماً كبيراً بالمتقاعدين العسكريين، وانه أمر بإجراء العديد من الدراسات معظمها يتعلق بقضايا المتقاعدين العسكريين.