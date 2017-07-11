الحرة نيوز –
المدينة السعودية
* دعم قطر للإرهاب تجاوز الدائرة الإقليمية.
* العواد: قطر تكشف نفسها أمام العالم بـ«التخريب» ودعم الإرهاب.
* الإعلام القطري يلفق تصريحات لمسؤولي الجنائية الدولية.
* جنيف.. محادثات بين النظام السوري والمعارضة.
* العلامة الحسيني: النظام الإيراني يمارس القمع ضد الأحوازيين.
* عصابات المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى.
* العبادي يعلن «النصر الكبير» من «الموصل المحررة».
الإمارات اليوم
* الأمم المتحدة تتجه إلى إبرام اتفاق في سورية وتحذِّر من خطر التقسيم.
* العبادي يتعهد من الموصل بالتعامل مع «جميع العراقيين دون تمييز».
* محمد بن زايد يبحث مع ماكرون جهود مكافحة التطرف والإرهاب.
* تركيا: اعتقال العشرات من الأكاديميين وموظفين بمكتب رئيس الوزراء.
* الجيش اليمني يستعد لفتح جبهة جديدة في ريف العاصمة صنعاء.
* مسؤولون في صنعاء يتمردون على حكومة الانقلاب ويهددون بالاستقالة.
* الحكومة الشرعية اليمنية تكسب جبهة البرلمان.
* الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم الدهيشة.. واستشهاد شاب فلسطيني.
القبس الكويتية
* قوات النظام تطلق هجوماً جنوب سوريا رغم وقف النار.
* العبادي يعلن الانتصار رسميا على «داعش» في الموصل.
* دي ميستورا: هناك فرصة جيدة لنجاح هدنة سوريا.
* تونس تبدأ تجربة «السوار الإلكتروني» لتخفيف السجون.
* البحرين: القبض على أحد المتورطين بتفجير «الدراز».
الأهرام
* الرئيس يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.
* آخر كلام.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية اليوم وإعلانها غدا.
* مقتل 6 من تنظيم «داعش» الإرهابى بأسيوط.
* الكشف عن وثائق اتفاق الرياض الذى انتهكته قطر.
* والى: 7.7% نسبة تعاطى المخدرات بين الطلاب و12.8% تدخين و8.3% كحوليات.
* وزير الموارد المائية والرى يزور تنزانيا وكينيا.
* مميش: توقيع 5 عقود جديدة لمشروعات بقناة السويس خلال أسبوع.
* المجلس الأعلى للإعلام: 3 لجان لمشروع تداول المعلومات وبحوث الرأى.
* مصادر جمركية: لا صحة لشائعات زيادة الجمارك.
* الزراعة: حصر مساحات الأرز بالتعاون مع الرى لأول مرة.
* الرقابة الإدارية تدعم هيئة مكافحة الفساد بالكاميرون.
* وزير الكهرباء يبحث تشجيع الصناعة الوطنية فى مجال العدادات.
* «الإدارية» تلزم الأزهر بتشغيل العمالة المتطوعة بمعهد كفر الشيخ.
* ارتفاع التضخم السنوى إلى 30.9% خلال يونيو.
* عامر يشارك فى اجتماع مجلس محافظى المصارف المركزية العربية بأبو ظبى.
* الملا: تطوير وتحديث قطاع البترول يمضى بالتوازى مع خطط إصلاح الدولة.
* المصريون والعرب يدفعوا البورصة للارتفاع 4.9 مليار جنيه.
* ضبط 37 طن قمح وأرز مدعمين قبل بيعها بالسوق السوداء.
* فاتورة الزمالك فى 4 مواسم 300 مليون جنيه.. 61 لاعبا.. 18 مدربا.. وأربع بطولات من 25 بطولة.
الأخبار
* السيسي يكلف الحكومة بتحديد سعر مناسب لتوريد القطن دعماً للفلاح.
* وزير الإعلام السعودي: قطر مولت القاعدة وداعش والإخوان وحزب الله.
* شكري يبحث تداعيات الأزمة مع وزيرة خارجية إندونيسيا.
* اعتماد نتيجة الثانوية اليوم وإعلانها غداً.
* رئيس الأركان يبحث مكافحة الإرهاب مع قائد الجيش الصومالي.
* انطلاق التدريب البحري المصري الفرنسي «كليوباترا».
* رئيس الأركان يبحث مكافحة الإرهاب مع قائد الجيش الصومالي.
* وزراء الإعلام العرب يجتمعون في القاهرة غداً.
* تسوية أوضاع ١٥ مستثمراً في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
* وزير الري يزور تنزانيا وكينيا لبحث التعاون في المياه.
* وزير الطيران: لم يتحدد موعد لاستئناف الرحلات الروسية.
* «السي فور» أحدث وسائل التفجير في الحوادث الإرهابية.
* أهالي مدينة العاشر يقيمون سرادق عزاء للشهيد المنسي.
* رسميا.. سيبستيان مديراً فنياً للدراويش.