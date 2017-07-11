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الحرة نيوز –

المدينة السعودية

* دعم قطر للإرهاب تجاوز الدائرة الإقليمية.

* العواد: قطر تكشف نفسها أمام العالم بـ«التخريب» ودعم الإرهاب.

* الإعلام القطري يلفق تصريحات لمسؤولي الجنائية الدولية.

* جنيف.. محادثات بين النظام السوري والمعارضة.

* العلامة الحسيني: النظام الإيراني يمارس القمع ضد الأحوازيين.

* عصابات المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى.

* العبادي يعلن «النصر الكبير» من «الموصل المحررة».

الإمارات اليوم

* الأمم المتحدة تتجه إلى إبرام اتفاق في سورية وتحذِّر من خطر التقسيم.

* العبادي يتعهد من الموصل بالتعامل مع «جميع العراقيين دون تمييز».

* محمد بن زايد يبحث مع ماكرون جهود مكافحة التطرف والإرهاب.

* تركيا: اعتقال العشرات من الأكاديميين وموظفين بمكتب رئيس الوزراء.

* الجيش اليمني يستعد لفتح جبهة جديدة في ريف العاصمة صنعاء.

* مسؤولون في صنعاء يتمردون على حكومة الانقلاب ويهددون بالاستقالة.

* الحكومة الشرعية اليمنية تكسب جبهة البرلمان.

* الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم الدهيشة.. واستشهاد شاب فلسطيني.

القبس الكويتية

* قوات النظام تطلق هجوماً جنوب سوريا رغم وقف النار.

* العبادي يعلن الانتصار رسميا على «داعش» في الموصل.

* دي ميستورا: هناك فرصة جيدة لنجاح هدنة سوريا.

* تونس تبدأ تجربة «السوار الإلكتروني» لتخفيف السجون.

* البحرين: القبض على أحد المتورطين بتفجير «الدراز».

الأهرام

* الرئيس يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

* آخر كلام.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية اليوم وإعلانها غدا.

* مقتل 6 من تنظيم «داعش» الإرهابى بأسيوط.

* الكشف عن وثائق اتفاق الرياض الذى انتهكته قطر.

* والى: 7.7% نسبة تعاطى المخدرات بين الطلاب و12.8% تدخين و8.3% كحوليات.

* وزير الموارد المائية والرى يزور تنزانيا وكينيا.

* مميش: توقيع 5 عقود جديدة لمشروعات بقناة السويس خلال أسبوع.

* المجلس الأعلى للإعلام: 3 لجان لمشروع تداول المعلومات وبحوث الرأى.

* مصادر جمركية: لا صحة لشائعات زيادة الجمارك.

* الزراعة: حصر مساحات الأرز بالتعاون مع الرى لأول مرة.

* الرقابة الإدارية تدعم هيئة مكافحة الفساد بالكاميرون.

* وزير الكهرباء يبحث تشجيع الصناعة الوطنية فى مجال العدادات.

* «الإدارية» تلزم الأزهر بتشغيل العمالة المتطوعة بمعهد كفر الشيخ.

* ارتفاع التضخم السنوى إلى 30.9% خلال يونيو.

* عامر يشارك فى اجتماع مجلس محافظى المصارف المركزية العربية بأبو ظبى.

* الملا: تطوير وتحديث قطاع البترول يمضى بالتوازى مع خطط إصلاح الدولة.

* المصريون والعرب يدفعوا البورصة للارتفاع 4.9 مليار جنيه.

* ضبط 37 طن قمح وأرز مدعمين قبل بيعها بالسوق السوداء.

* فاتورة الزمالك فى 4 مواسم 300 مليون جنيه.. 61 لاعبا.. 18 مدربا.. وأربع بطولات من 25 بطولة.

الأخبار

* السيسي يكلف الحكومة بتحديد سعر مناسب لتوريد القطن دعماً للفلاح.

* وزير الإعلام السعودي: قطر مولت القاعدة وداعش والإخوان وحزب الله.

* شكري يبحث تداعيات الأزمة مع وزيرة خارجية إندونيسيا.

* اعتماد نتيجة الثانوية اليوم وإعلانها غداً.

* رئيس الأركان يبحث مكافحة الإرهاب مع قائد الجيش الصومالي.

* انطلاق التدريب البحري المصري الفرنسي «كليوباترا».

* رئيس الأركان يبحث مكافحة الإرهاب مع قائد الجيش الصومالي.

* وزراء الإعلام العرب يجتمعون في القاهرة غداً.

* تسوية أوضاع ١٥ مستثمراً في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

* وزير الري يزور تنزانيا وكينيا لبحث التعاون في المياه.

* وزير الطيران: لم يتحدد موعد لاستئناف الرحلات الروسية.

* «السي فور» أحدث وسائل التفجير في الحوادث الإرهابية.

* أهالي مدينة العاشر يقيمون سرادق عزاء للشهيد المنسي.

* رسميا.. سيبستيان مديراً فنياً للدراويش.