الحرة نيوز –

– تمكنت الشرطة السعودية من إلقاء القبض على شاب يمني في الثلاثين من عمره بعدما أقدم على قتل والدته في إحدى قرى منطقة جازان.

وفي التفاصيل أن الشاب الذي يقيم بشكل غير نظامي في السعودية طعن والدته بآلة حادة 12 مرة في مناطق متفرقة من جسدها إلى أن فارقت الحياة.

وأوضحت مصادر شرطة جازان بحسب صحيفة “المواطن” السعودية أن مواطناً أبلغ أن والدة زوجته، 70 عاماً، توفيت بسبب تعرضها للطعن بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسمها.

وأكدت المصادر أنه تمت معاينة مسرح الجريمة ورفع الأدلة، وقد أشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية