الحرة نيوز –

وجه مواطنون الرسالة التالية الى المرشحين لمجلس بلدي سحاب

رسالة اوجهها لجميع مرشحي المجلس البلدي القادم .

المطلوب منكم هو

حل مشكلة السير..

وايقاف الاعتداء على الارصفة وتأهيلها..

وفي حال لم تنجحوا في هاتين النقطتين فاعذرونا..

فانتم مجلس فااااااشل..

حتى ولو؛

بنيتم دوار المكوك الفضائي..

ومجسمات لكل تراثنا.

وعقدتم توأمة مع بلدية زحل والمريخ. ..

وقابلتم جميع دول العالم…

واحضرتم لسحاب وفودا من خارج مجرة درب التبانة.

وان عقدتم لقاءات في ال BBC وال CNN .. ولقاءات مع فضائية بلوتو والمشتري..

وان خرجتم الروضات والمدارس والجامعات… وحتى لو اقمتم احتفالات لخريجي هارفرد واكسفورد…

وسجلتم ارقام قياسية في جينيس باكثر صور رئيس بلدية… واكبر علبة فتة حمص ….

كل ذلك لن يشفع لكم …

لن نسكت عنكم عندها .. حتى ولو اتهمتمونا بمعاداة النجاح.. واننا عنصريون واننا واننا …

ايها المجلس البلدي القادم…نعدكم ان لا نسكت على خداع او تلاعب بعقولنا. …

اتقوا الله فينا وفي اموالنا… اعملوا بحق…

دعايتكم ليست في مقدار الصور التي ستقومون بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي او الصحف الالكترونية الرخيصة.

انما في ما تقدموه من نفع للصالح العام دون اكتراث لرضى فئة محدودة على حساب العامة…

اعملوا كفريق واحد وليكن الانجاز انجاز مجلس ككل وانجاز بلد .. اياكم ايها الاعضاء ان تكونوا على الهامش وكمالة عدد.. كونوا جميعا رؤساء بلدية. . دافعوا عن بلدكم واحفروا اسمائكم في قلوبنا وفي التاريخ. . لا في منشورات الفيسبوك…

الا هل بلغت اللهم فاشهد