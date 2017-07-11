الحرة نيوز –

فوجئ السكان الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 بانتشار كلمات أغنية المطرب المصري هاني شاكر على لوحات مراكز الشرطة الجديدة التي تعكف شرطة الاحتلال على إقامتها في بلداتهم.

ونشرت شرطة الاحتلال لوحات على مراكزها الجديدة كتبت عليها كلمات أغنية “غلطة” للمطرب شاكر وهي: ” حسستك بالامان واديتك الحنان وحاجات كتير زمان مقدرتيش تفهميها”.

واستهجن السكان الفلسطينيون إعلانات الشرطة ونقلت مواقع عبرية عن بعض السكان تساؤلهم: “ما العلاقة بين إحساس هاني شاكر وعنف الشرطة الإسرائيلية؟”.

من جانبه استنكر هاني شاكر ما قام به الاحتلال من استخدام كلمات إحدى أغانيه للترويج لمراكزه.

وقال شاكر في تصريحات صحفية: “الإسرائيليون اعتادوا السرقة وأصبحت أمراً طبيعياً لهم، ولكنني لن أسكت عن تلك التصرفات، فهذا الأمر يغضب جمهوري المصري والعربي والفلسطيني حيث أرفض ولا أطبّع مع هذا الكيان الصهيوني”.

اعتبر شاكر اقتباس الاحتلال أغنيته “إهانة للفن العربي” مشيرا إلى أن توجهه للمحكمة ورفع قضية ضد السفارة الإسرائيلية في القاهرة أمر طبيعي للحفاظ على الحقوق.