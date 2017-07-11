الحرة نيوز – عمان

عبر التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي ومجلس القبائل والعشائر السورية عن غضبهما الشديد من الجريمة البشعة والنكراء التي راح ضحيتها طفل سوري بريئ وطالبا بانزال العقوبة بالقاتل وتطبيق القانون

وقال الدكتور سطام حاكم ابو جنيب الفايز أن هذه الجريمة لاتعبر عن أخلاق الأردنيين الذين عُرفوا باكرام الضيف وحمايته وهي لاتمثل الا شخص شاذ مُجرد من أي خلق وصاحب أسبقيات

من جهته استهجن رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية الشيخ علي مذود الجاسم هذه الجريمة مؤكدا أن القضاء الأردني سيأخذ مجراه ومؤكدا أن الأردنيين تألموا وعبروا عن صدمتهم كما هم دائما لايرضون بالظلم

وقال رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام الفايز لقد شعرنا بألم شديد عندما وصلتنا أنباء قتل هذا الطفل البريئ وبطريقة وحشية مشيرا أن في أعقاب هذه الجريمة البشعة عبر المواطنون الأردنيون عن غضبهم الشديد وزار الكثير منهم بيت عزاء الطفل وعبروا عن استهجانهم فما أصاب هذه العائلة ترك الجروح العميقة والأحزان في قلوب جميع المواطنين الأردنيين على اختلاف منابتهم وأصولهم فهذه الجريمة لاتقرها أي شريعة في حين أن هذا المجرم سيلقى الجزاء الذي يستحقه في الدنيا والآخرة فقد فجع عائلة بريئة بقتل ولدها وترك أما مكلومة على ابنها الطفل البريئ الذي لم يتجاوز من عمره سبع سنوات

وعبر رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي عن شكره للأجهزة الأمنية التي تمكنت من القبض على قاتل الطفل مشيدا بيقظتها وكفاءتها وسرعة تحركها كما هو شأنها دائما بشهادة الجميع

من جهته شكر الشيخ علي مذود الجاسم المواطنين الأردنيين لما أبدوه من تعاطف واستنكار مؤكدا أن هذه هي أخلاق المواطنين الأردنيين

الى ذلك طمأن رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي اللاجئين السوريين في الأردن وجميع الضيوف أن الأردن بلد الأمن والأستقرار وأن ماحدث لن يغير من هذه الحقيقة