الحرة نيوز –

مكافحة المخدرات تحبط عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة وتضبط خلالها 624 الف حبة وعدد من المتورطين من مهربين وتجار لتلك المواد.

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وخلال الاسبوع الماضي من خلال متابعتهم لجهود مكافحة المواد المخدرة وملاحقة وتتبع كل من يتعامل بها تمكنوا من احباط عدد من محاولات التهريب والترويج وضبطوا خلالها كميات كبيرة من الحبوب المخدرة وعدد من المتورطين بها .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان ضبط ابرز تلك القضايا كان بعد متابعة معلومات وردت اليهم بقيام عدد من الاشخاص بتجهيز كميات كبيرة من المواد المخدرة ( الحبوب ) من اجل اخفائها في احدى الشاحنات تمهيدا لتهريبها الى احدى الدول , وتمكنوا نتيجة لجمع المعلومات بكافة الطرق وتتبع ومراقبة عدد من الاشخاص المشتبه بهم من تحديد وقت وآلية التهريب حيث تم ملاحقة الشاحنة المحملة بالمواد المخدرة وايقافها في احد المناطق الشرقية للمملكة وهي باتجهاها الي المعبر الحدودي وبتفتيشها عثر داخلها على 225 الف حبة مخدرة اخفيت باماكن سرية فيها كما والقي القبض على ثلاثة اشخاص تورطوا في القضية .

وفي احد المعابر الحدودية الجنوبية للمملكة قام فريق من ادارة مكافحة المخدرات بضبط مركبة بعد متابعة معلومات وتحقيقات والتأكد من قيام شخصين من جنسية عربية باخفاء كميات كبيرة داخلها والقي القبض على احدهما داخل المركبة وبتفتيشها بشكل دقيق عثر بداخل تنك الوقود على 180 الف حبة مخدرة وما زال التحقيق والبحث جار عن الشريك .

وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه تم كذلك في احد مناطق البادية الشمالية مداهمة مكان وجود احد الشاحنات بعد التاكد من قيام عدد من مهربي المواد المخدرة باخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخلها حيث جرى ضبطها وبتفتيشها عثر على 175 الف حبة داخلها ولم يعثر على اي من المتورطين الذين تم تحديدهم والبحث جار عنهم .

وفي العاصمة نفذ العاملون في ادارة مكافحة المخدرات كمين لاحد المشتبه بهم في الاتجار وتهريب المواد المخدرة بعد ورود معلومات حول قيامه بنقل كميات من المواد المخدرة بواسطة مركبته حيث تمكنوا من ايقافه وضبطة وبتفتيش المركبة عثر على 44 الف حبة مخدرة داخلها.

وفي احد المعابر الحدودية اشتبه كوادر مكافحة المخدرات العاملون هناك بطرد كرتوني في احدى ساحات المعبر حيث جرى ضبطه وبتفتيشه عثر داخله على 20 الف حبة مخدرة وما زال التحقيق جار لتحديد هوية المتورطين في القضية .

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه تمت احالة كافة المقبوض عليهم لمحكمة امن الدولة بعد انهاء التحقيقات معهم والعمل جار على ضبط كل من تورط في تلك القضايا , مشيرة الى الاصرار والعزيمة على تكثيف الجهود لملاحقة وتتبع وضبط كل من يتعامل مع تلك السموم ويحاول تهريبها او الاتجار بها او ترويجها بين افراد المجتمع .