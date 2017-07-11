الحرة نيوز –

تعينات في مؤسسة الموانئ !!!!

ودون اية اسس ودون ديوان الخدمة المدنية !!!

الى جميع النواب والاعيان والمواطنين مراجعة مؤسسة الموانى من خلال مديرها العام لتعيين ابنه او اخته او زوجته او قرابته او من يهمه امره اسوة بالنائب الذي عين .

وذلك بعد ان تبين ان ديوان الخدمة المدنية خدعة وتطبق على الضعفاء فقط .

بعض نواب الجنوب عين عدد من اقرباءهم مقابل ان يكون بعضهم ضدي ويغطي على مديرها العام ويدافع عنه عندما نحاسبه تحت القبة او في اللجان او عبر الاعلام .

#كل ذلك يتم بسبب قناعتهم ان اهل العقبة لن يهتموا وسينتهي الامر بمسآءلة نيابية مني فقط ؛ ودفاع من النواب اللذين عينوا ؛ وتطبيل من بعض المعينين واقرباءهم ؛ وهجوم من بعض المستأجرين وتضليل من بعض المواقع المأجورة .

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد ….