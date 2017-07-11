الحرة نيوز –

قال خبراء واكاديميون، ان اللامركزية تهدف الى تسريع وتيرة اقرار المشاريع التنموية والخدماتية واشراك المواطنين في هذه القرارات بما يعود بالنفع على المجتمع.

ويتوقع هؤلاء،أن اللامركزية ستعمل على تخفيف الضغط على الحكومة وعلى مجلس النواب ، بما يمكّن من توزيع المكتسبات التنموية بعدالة، والحد من الواسطة والمحسوبيات في تنفيذ تلك المشاريع.

وقال النائب الدكتور مصطفى ياغي، ان دور مجلس المحافظة يشبه بشكل كبير دور مجلس النواب، حيث يجري انتخابه بحسب قانون اللامركزية من ابناء المحافظات حسب الحصص المقررة لكل محافظة، مضيفا أن الاعضاء الفائزين بالانتخابات اللامركزية ينتخبون رئيس المجلس ونائبه من بينهم .

وأضاف ان المجلس التنفيذي يرأسه المحافظ ، ويتشكل عضويته من المتصرفين ومديري الاقضية ومساعد المحافظ لشؤون التنمية ومديري المديريات التنفيذية والادارات الخدمية في المحافظة ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة ان وجدوا، وثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة يسميهم وزير الشؤون البلدية، و يكون نائب المحافظ نائبا لرئيس المجلس التنفيذي ويرأس المجلس التنفيذي في حال غيابه. وبين ياغي أن صلاحيات المجلس التنفيذي في المحافظة هو اعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الاخر واعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية، واعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة واحالته الى المجلس.

وأضاف أن من ضمن المهام استعراض الاحوال العامة في المحافظة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيها ووضع الاسس التي تكفل حسن سير عمل الاجهزة الادارية والتنفيذية في المحافظة و اعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشاريع والخدمات واحالتها الى المجلس