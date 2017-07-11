الحرة نيوز –

اثار خلاف نشب بين نائب وفنان تشكيلي حفيظة مواطنين في حوض البقعة وشكل اصطفافات ما لفت انتباه الأجهزة الأمنية التي أخذت بدورها تهدئة الأمور.

وفي التفاصيل، انتقد الفنان التشكيلي خليل غيث، أحد النواب، المحسوبين على المخيم، من خلال رسم كاريكاتوري على صفحته الفيسبوكية ما دفع النائب لتهديده شخصياً وبرفع قضية ضد منتقده.

بالمقابل أخذت أطراف خيِّرة تهدىء من التوتر بين المتخاصمين وعدم تفاقم الخلاف في الوقت الذي تؤكد فيه مدونة السلوك الاعلامية حرية النقد البناء والتعبير وإبداء الرأي دون المساس بخصوصيات الاشخاص واغتيال الشخصية.