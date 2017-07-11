الحرة نيوز –

صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى بالحكم على مواطن بالأشغال الشاقة مدة أربع سنوات لاعتدائه على فتاة تحمل الجنسية البريطانية في الشارع العام بمنطقة عبدون غرب عمان.

ووفق قرار المحكمة فإن الفتاة البالغة من العمر 23 عاما كانت تسير برفقة كلبها في منطقة عبدون وصادفت حينذاك مرور المتهم، فقام باللحاق بها ومعاكستها .

واعتبرت المحكمة افعاله انها تشكل جناية هتك العرض موضحة في قرارها الفرق بين جريمة هتك العرض والفعل المنافي للحياء وهو مقدار الفحش الذي ينتج عن تصرفات الجاني وافعاله. جراءة