الحرة نيوز –

أفادت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، نقلاً عن مصدر أمني، عصر اليوم الثلاثاء 11 تموز/يوليو، بمقتل وإصابة جنود من الجيش العراقي، إثر تفجير لتنظيم “داعش” على طريق دولي بين مركز غرب البلاد، والحدود مع الجار الأردن.

وحسب المصدر، إن عبوة ناسفة مزروعة من قبل عناصر تنظيم “داعش” على الطريق السريع الدولي في منطقة 160 كيلو، بين الرمادي مركز الأنبار، وقضاء الرطبة الحدودي مع الأردن، انفجرت على سيارة نوع “همر” عسكرية تقل جنودا من الجيش العراقي.

المدنيين في الرمادي

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وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الانفجار أسفر عن مقتل جندي، وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح متفاوتة، كانوا في السيارة.

ورجح المصدر أن يكون عناصر من تنظيم “داعش” تسللوا لزرع العبوة، قادمين من الصحراء الغربية الممتدة من الأقضية الثلاثة في غرب الأنبار وهي “القائم وعانة وراوة” المعاقل الأخيرة للتنظيم.

ونقلت مراسلتنا، عن مصدر أمني، الخميس 6 تموز/يوليو، بأن القوات العراقية صدت هجوما لتنظيم “داعش” على مقر للجيش في منطقة الصكار، شرق الرطبة غربي الأنبار، غربي العراق.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن القوات اشتبكت مع عناصر “داعش”، وكبدتهم خسائر فادحة دفعتهم بالهرب نحو الصحراء.

وكشف المصدر عن استخدام عناصر “داعش” في التعرض ضد السرية، قصف بقذائف الهاون، وأسلحة متوسطة وخفيفة، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ستة آخرين بجروح من الجيش.