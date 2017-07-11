الحرة نيوز –

زف التربوي معاذ ابو سويلم خبرا مفرحا للمعلمين في الأغوار وورد مايلي في منشوره

موضوع السكن الوظيفي…. زملائي معلمين الأغوار … خبر مفرح للقاطنين فيها .

للزملاء معلمين لواء الاغوار الشماليه القاطنين في السكن الوظيفي والذين طالبوني بتخصيصه لهم ….

نشرنا سابقا قبل شهر ما قمنا به من جهود تم فيه الحصول على كتاب رسمي بألغاء تخصيص السكن الوظيفي من قبل وزارة التربيه لصالح سلطة وادي الاردن واليوم ابشركم بعد جهود شاقه تم الغاء تخصيصه من سلطة وادي الاردن ليتم تخصيصه واعطائه لكم وهذا هو الكتاب الجديد المتضمن عدم ممانعة سلطة وادي الاردن بتخصيص هذه السكنات لشاغليها من المعلمين …….

نرفق لكم الكتاب الجديد الذي حصلنا عليه اليوم وايضا نسخه عن الكتاب القديم والمنشور السابق