الحرة نيوز –

– يصل الي الاردن نحو 13 الف روسي مسلم في منتصف شهر آب القادم ،وذلك للتوجه لأداء مناسك الحج في الديار المقدسة بالسعودية ، وفق ما ذكرمصدر مطلع في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .

وتعتبر تلك المرة الأولى التي ينطلق فيها للحج آلاف الروس عبر الاردن لأداء مناسك الحج ، الأمر الذي يعد رافدا للسياحة الدينية في المملكة .

ويحتاج نقل آلاف الروس الحجاج الي المطار متوجهين الي الديار المقدسة بالسعودية المئات من الحافلات ، كما يحتاج الي إجراء حجوزات في الفنادق.

ووفق كتب رسمية فإن شركات حج وعمرة أردنية تعاقدت مع الروس لتقديم الخدمات اللازمة لهم .

وكان وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات أعلن عن موافقة مجلس صندوق الحج على تاسيس شركة حج وعمرة عقب نقاش الاقتراح في اجتماعاته .

ولم يحظ تأسيس الوزارة لشركة حج وعمرة بترحيب من قبل شركات الحج والعمرة الخاصة،تخوفا من تغول شركة الوزارة علي أعمالهم، وفق ما أعلنت الشركات .

واشار مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الاوقاف مجدي البطوش الى ان الوزارة اجتمعت عدة مرات مع ممثلين عن تلك الشركات في اللجنة الدينية لجمعية وكلاء السياحة والسفر ، مشيرا الى انهافي المرة اجتمعت مع عدد منهم ، ثم عادت شركات اخرى وقالت ان المجموعة لا تمثلنا ليجتمعوا مرة اخرى مع الوزارة ، ثم عادت مجموعة شركات ثالثة وقالت ان الشركات السابقة لاثمثلهم ، وعادوا واجتمعوا بالوزارة من جديد ، مؤكدا ان تلك الشركات بينها خلافات، وفق السبيل .

واشار البطوش الى ان تعليمات الحج والعمرة وضعت بالتعاون مع شركات الحج والعمرة ، لافتا الى استحالة ان تجتمع الوزارة مع مئات الشركات ، اذ لا بد من وجود ممثلين لها .

والزم احد مدراء شركات الحج والعمرة الشركات الاخرى التوقيع على الالتزام بسعر واحد يضمن حصولهم على 500 دينار عن حاج ، وتم توثيق الاتفاقية في المحكمة على حد قول البطوش .

واصرت الوزارة على ان تبق رسوم الحج للفئة العادية 1750 دينار للحاج ، بناء على دراسة السوق ووافقت اربعة ائتلافات على ذلك الطرح من قبل الوزارة واكدوا انهم في هذه الحالة سيحصلون على ارباح جيدة ، غير ان هناك نحو 25 ائتلاف اتفقوا على ان تبق الرسوم لذات الفئة 2150 دينار ، وجاءت الشركة الوطنية الاستثمارية للسياحة والحج التابعة لصندوق الحج لضبط كل تلك التفاوتات بالاسعار