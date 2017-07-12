الحرة نيوز –

وصلت لموقع الحرة رسالة من مواطنة في الرصيفة وجهت عبرها مناشدة للمسؤولين للتحقيق بوفاة طفلة بمستشفى الأمير فيصل الكائن في الرصيفة مشيرة أنه عقب وفاة الطفلة أختفى الطبيب

وفي اتصال مع والد الطفلة ذكر بأن زوجته ذهبت في البداية لمستفى الزرقاء الحكومي فتقرر اجراء عملية قيصرية كون الجنين في رحمها لم يأخذ وضع الولادة فتم نقلها لمستشفى الأمير فيصل وهناك رفض الطبيب اجراء عملية قيصرية وأصر على ولادتها بشكل طبيعي رغم نصائح الأطباء فتوفيت الطفلة “وتدعى فاطمة” نتيجة خطأ طبي

وأضاف أنه عندم قرر اقامة دعوى على الطبيب طلبوا منه الموافقة على تشريح الجثة فرفض