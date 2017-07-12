الحرة نيوز –

كتب أحد الموظفين في أمانة عمان الرسالة التالية

رسالتي اليوم هذه موجهه إلى معالي رئيس لجنة امانة الكبرى والمعنيين في امانة عمان الكبرى والتي اتحدث فيها عن موضوع الرواتب والإجازات ففي بعض الموظفين وللأسف الشديد يستلمون رواتبهم بدون ان يداموا ويستلمون دون وجه حق بعلم المسؤولين او المسؤول المباشر عنهم وفي موظفين وللأسف الشديد وما ان يأتي للدوام ويثبت وجوده امام الموظفين وبعدها يغادر بدون مغادره وفي نهاية يعودون وفي موظفين يحصلون على إجازات إدارية بالجمله كل هذا بالواسطة عدى عن الإجازات المرضيه بالواسطه لا أدري لماذا هذا التسيب وهذا الإستهتار وفي موظفين بتطلع روحه عندما يطلب اجازه ويكون بحاجه ماسه للاجازه ويقابل طلبه بالرفض لا ادري لماذا أصبحت الامانه لناس وناس وناس متنفذين والسؤال الذي يطرح نفسه هل اصبحنا في غابه الكبير يأكل الضعيف والمسؤول يستقوي على الموظف البسبط ارجو من معاليه وقف هذا الاستهتار الذي يحصل في الامانه وان يكون عدل بين الموظفين وما حدا افضل من الثاني كلنا موظفين وجدنا لخدمة الوطن والمواطن لا نأخذ رواتب دون وجه حق ونحن لانعمل ارجو ان تكون الرساله وصلت للجميع واعتذر انا لم أقصد الاساءه لأي احد كان