الحرة نيوز –

– هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخازن، ومغسلة للمركبات، تعود للمواطن موسى عبيدات بمنطقة الجسر بين جبل المكبر، وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت الوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي زياد عودة، بعد إصابته في قدمه بعيار معدني مُغلّف بالمطاط، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، أثناء عملية الهدم.

من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات، تجمع وادي أبو هندي البدوي في بادية القدس جنوب شرق القدس المحتلة، وسط خشية السكان من هدم مضاربهم، وتشريدهم.