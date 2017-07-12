الحرة نيوز –

قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية عبدالله عبيدات ان اللجنة قررت مخاطبة

رئيس الوزراء هاني الملقي حول الرفض النيابي والشعبي لعرض فيلم (المرأة الخارقة)،

والذي تبين بعد الاطلاع عليه أن “بطلة” هذا الفيلم هي “صهيونية تعبر عن أحقاد وكراهية

للأمتين العربية والإسلامية”.

بدورهم، عبر النواب: ديمة طهبوب ومصطفى العساف وموسى ابو هنطش واحمد الرقب

ومنصور مراد ومحاسن الشرعة عن رفضهم لعرض الفيلم، كون تشارك ببطولته “مجندة صهيونية لها مواقف عدائية تجاه غزة وفلسطين”.

واضافوا ان عرض الفيلم “بداية للاختراق الثقافي والسياسي للأردن”، متسائلين “عن القيمة المضافة للفيلم؟”.