الحرة نيوز –

واصلت الأصوات الأردنية المميزة إحياء أمسيات مهرجان صيف عمان في دورته الحالية على مسارح المهرجان في حدائق الحسين . ويجمع “صيف عمان ” هذا العام، نخبة من نجوم الفن الأردني الشباب والرواد والمواهب المختلفة، في توليفة فنيّة؛ لتوفير الأجواء المناسبة للعائلات والزوار والسياح وقضاء الأوقات في واحدة من أجمل فضاءات المدينة . ومساء أمس استقطب حفل نجم الأغنية الأردنية الفنان حسين السلمان، ضمن أمسيات المهرجان، حضوراً مميزاً تفاعل مع أغانيه المتنوعة طيلة الحفل، وذلك بعقد حلقات الدبكة والغناء، وترديد كلمات الأغاني بدون ملل والتي جمعت بين أرشيفه الوطنيو العاطفي . وسبق الحفل إطلالة فنية تراثية فلكلورية وشعبية تألقت فيها فرقة فرسان البادية؛ لتنقل خلالها تراث وفلكلور وحضارة الآباء عبر السنين لرواد المهرجان، لتواصل مشوارها في إحياء روح الثراث الاردني وأصالته من خلال مشاركتها كفرقة أردنية في المناسبات الرسمية والوطنية داخل الأردن وخارجه . وشهدت منطقة الأطفال العديد من العروض الكوميدية والفقرات الغنائية للأطفال قدمتها الفرق الفنية والشخصيات الكرتونية وشملت الرسم على الوجوه والشخصيات كرتونية والعاب مختلفة في مسرح المواهب . وسيكون جمهور المهرجان في المسرح الرئيسي على موعد الليلة مع الفنان الاردني توفيق الدلو وعدد من الفعاليات، والعديد من الأنشطة على مسرح الأطفال والمواهب، كما سيتم تقديم عروض فنية وفلكلورية مختلفة لفرقتي مغير الراحوب ومركز زها الثقافي. ومن الجدير بالذكر أن فعاليات “صيف عمان” تبث على الهواء مباشرة عبر إذاعة هوا عمان ( 105.9) اف ام .