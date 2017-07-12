الحرة نيوز –

أكد رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة أن الأمانة ماضية في انجاز مشروع التحول الإلكتروني بثقة واقتدار وأن الكفاءات والخبرات متوفرة بما يمكن من إنجاز الخطط والبرامج وفق ماهو معلن.

وشدد خلال زيارة تفقدية لمديرية منطقة العبدلي وعدد من دوائر الأمانة في موقعها الجديد على أهمية السير بإجراءات التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات للمواطنين وفق البرامج والخطط التي وضعتها الأمانة.

وأكد على نهج الأمانة بتبسيط المعاملات وإختصار مراحل إنجازها لتسهيل التحول إلى الخدمات الالكترونية وتسريع الوصول إلى “أمانة” إلكترونية ولفت إلى أهمية أن يلمس المواطن حاليا نقلة نوعية في خدمات الأمانة والتعامل مع المواطنين بما يعزز الثقة بالخدمة الإلكترونية مستقبلا والاستفادة منها دون الحاجة لمراجعة المواطن لمناطق ودوائر الأمانة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل الكلفة المادية.

وأشار إلى أن الأمانة سخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية لتحقيق التحول الالكتروني وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاحه ، لافتاً إلى إطلاق حملات توعوية للمواطنين للتعريف والتوعية بهذه الخدمات وآلية التعامل معها والاستفادة منها حال إطلاقها.

وأكد الشواربة أن العلاقة الإلكترونية بين المراجع والأمانة ستعالج العديد من التحديات والمصاعب التي كان يواجهها فضلا عن الانعكاس الإيجابي على العلاقة مع المستثمر والبيئة الاستثمارية في مدينة عمان.

وأستمع الشواربة من نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات سلطان الخرابشة والمدراء المعنيين الى الخطوات الإجرائية والمراحل التي تم إنجازها وبعض الخدمات التي تقدم الكترونيا في منطقة العبدلي