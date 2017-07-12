الحرة نيوز –

بحث رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربه اليوم مع رئيس جمعية أصدقاء اللويبدة الثقافية المهندس عمر الفاعوري وعدد من أعضائها ،المشروع المقترح بتأهيل وتجميل شارع كلية الشريعه في جبل اللويبدة على غرار شارع الرينبو في جبل عمان.

وأكد الدكتور شواربه ان تنفيذ أي مشروع فراغ حضري في اللويبده يجب أن يعزز البعد التراثي والحضاري والمشهد الجمالي والخصوصية في المنطقة.

وأوعز الشواربه تشكيل لجنة من الأمانة لتنفيذ المشروع والقيام باعمال الرفع المساحي وعمل مخطط هندسي معتمد ودراسة الكلفة الأولية.

وأكد الشواربه دعم أمانة عمان للمبادرات الممنهجة التي تصب في المصلحة العامة للمدينة ، ومنطقة اللويبدة التي لها طابع مميزوعريق.

وقال رئيس الجمعية أن المشروع يشمل دراسة مقترحة لإعادة تأهيل شارع كلية الشريعة بالكامل من حيث واقع الأرصفة وزراعة الأشجار وتوفير ممرات امنة للمشاه ، وإيجاد مسارب للدراجات الهوائية ، وتنظيم التقاطعات ووضع مطبات ، ودراسة واجهات المحال بالكامل لتجنب التلوث البصري للشارع ، ودراسة رخص المهن وإعادة تنظيمها .

وحضر اللقاء مستشار أمين عمان تيجان الشمايلة و مدير منطقة العبدلي عطاالله الغرير ورئيس قسم التراث فراس الربضي .