الحرة نيوز –

قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات، خلال مؤتمر صحفي، الاربعاء، ان صندوق الزكاة دفع مبلغ يقدر بـ 127 الف دينار، للغارمات.

وبين عربيات انه تم تخصيص 500 الف دينار للمبادرة للعوام 2017-2018.

واشار الى أن حجم التبرعات لصندوق الزكاة خلال شهر رمضان، وصل الى مليون دينار، وانه خلال الأسبوع الثاني من الشهر زاد عن 266 ألف دينار.

واوضح عربيات انه تم الايعاز لجميع لجان الزكاة في المملكة بتوزبع المساعجات العينية والنقدية على الفقراء والمساكين والايتام وطلاب العلم حيث بلغ مجموع ما تم توزيعه 8 ملايين دينار.

وأشار الى أنه تم العمل ايضاً على انجاز وتوزيع 66 مشروعاً تأهيلياً للفقراء بعد إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة بتكلفة اجمالية مقدارها 118 الف دينار، موحضا انه سيتم الخميس توزيع 17 مشروعاً تاهليا في الأغوار الجنوبية ومحافظة الطفيلة.

كما تم توزيع عيديات خلال شهر رمضان مع الرواتب الخاصة بمستفيدي صندوق الزكاة ( راتب شهر إضافي) حيث بلغت قيمتها 61425 ألف دينار.